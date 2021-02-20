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Sünnilik

Sünnilik, İslam anlayışı. Sünni ekol kendi içerisinde günümüzde yaşayan iki inanç mezhebi (Mâtürîdîlik - Eş'ârîlik), dört fıkıh mezhebini (Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik) içermektedir.

DW Türkçe'nin Sünnilik ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

KAHRAMANMARAS, TURKEY - SEPTEMBER 19: Syrian refugee children attend 2nd degree class at the Kahramanmaras refugee camp's school on September 19, 2019 in Kahramanmaras, Turkey. Turkey’s president, Recep Tayyip Erdogan, is pushing for the creation of an expanded “safe zone” in northern Syria where his government hopes to resettle up to three million Syrian refugees. The United States and Turkey recently started joint patrols of a small buffer zone along the border, but it’s a far cry from the 20-by-300 mile strip proposed by Mr. Erdogan, and no other power involved in the war as agreed to the idea. Turkey has warned that, if it doesn’t receive more international support for the safe zone, it might relax its migration controls and reopen the route for refugees to enter Europe. More than 3.6 million Syrian refugees have settled in Turkey after fleeing the civil war that began in 2011. (Photo by Burak Kara/Getty Images)

Türkiye'de din eğitimi: "Türklük ve Sünni İslam odaklı bir anlayış var" 20.02.2021

Türkiye'de din veya inanç özgürlüğü alanında çocuk haklarının gözetilmediğini vurgulayan yeni araştırmalara göre, din dersi kitaplarındaki "Müslüman" ve "Türklük" vurgusu eşitlik ilkesini ihlâl ediyor.

DW Haber - 19.02.2021 19.02.2021

AKP'li Özlem Zengin'e tepki: Çıplak aramaya maruz kalan kadınlar anlatıyor, Rapor: "Din eğitiminde Türklük ve Sünni İslam odaklı anlayış hakim", İstanbul'daki Uygur Türkleri endişeli, 65 yaş üstü: "Ölüme terk edildik", Türkiye'de Anadil Raporu: Kimler ayrımcılığa uğruyor?
Dust rises after explosions hit Aden airport, upon the arrival of the newly-formed Yemeni government in Aden, Yemen December 30, 2020. REUTERS/Fawaz Salman

Yemen: Yeni hükümetin indiği havalimanında patlama 30.12.2020

Yemen’in yeni birlik hükümetinin üyelerini taşıyan uçağın iniş yaptığı havalimanında meydana gelen patlamalarda en az 26 kişi hayatını kaybetti. Yemen Bilişim Bakanı El-Erjani, saldırıdan Husileri sorumlu tuttu.
Former Lebanese Prime Minister Saad Hariri addresses the media after the United Nations-backed Lebanon Tribunal in Leidschendam, Netherlands Tuesday Aug. 18, 2020 handed down it's judgement in the case against four men being tried for the bombing that killed his father former Lebanon Prime Minister Rafik Hariri and 21 others. A U.N.-backed tribunal on Tuesday convicted one member of the Hezbollah militant group and acquitted three others of involvement in the 2005 assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri. The Special Tribunal for Lebanon said Salim Ayyash was guilty as a co-conspirator of five charges linked to his involvement in the suicide truck bombing.(AP Photo/Laurens van Putten) |

Hariri Lübnan’da yeniden başbakan oldu 22.10.2020

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Lübnan'ın önde gelen Sünni siyasetçisi Saad Hariri'yi başbakan olarak atadı. Hariri bu görevden bir yıl önce istifa etmişti.
31.08.2019****Mustapha Adib, talks to the media after being named Lebanon's new prime minister at the presidential palace in Baabda, Lebanon August 31, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir

Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Edib başbakan oluyor 31.08.2020

Kriz yorgunu Lübnan’ın yeni başbakanı, 2013 yılından bu yana ülkenin Almanya Büyükelçiliği görevini sürdüren ve siyasi deneyimi olmayan hukukçu ve siyaset bilimci Mustafa Edib olacak.
Suicide attack on a bus in Southern Iran (Zahedan)

İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı: 27 ölü 13.02.2019

İran'da dini lider Hamaney'e bağlı olan Devrim Muhafızları'na yönelik intihar saldırısında 27 asker öldü. Saldırıyı, Ceyş el Adil adlı Sünni örgüt üstlendi.

General view of damages after a bomb inside a car exploded outside a police station in Chabahar, Iran December 6, 2018. Tasnim News Agency /Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

İran'da intihar saldırısı 06.12.2018

İran'ın güneyinde Çabahar'da bir karakol yakınlarında düzenlenen saldırıda iki kişi öldü. Saldırıyı Sünni cihatçı grup Ensar el Furkan'ın üstlendiği bildiriliyor.
MOSUL, IRAQ - AUGUST 9: Thousands of Yezidis trapped in the Sinjar mountains as they tried to escape from Islamic State (IS) forces, are rescued by Kurdish Peshmerga forces and Peoples Protection Unit (YPG) in Mosul, Iraq on August 09, 2014. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency

Avrupa’ya “IŞİD soykırımını tanı” çağrısı 12.10.2017

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) IŞİD’in Irak ve Suriye’de “özellikle Ezidi, Hristiyanlar ve Sünni olmayan Müslümanlara karşı soykırım gerçekleştirdiğini” resmen tanımaları için Avrupa devletlerine çağrı yaptı.
TO GO WITH TURKEY MUSLIM MINORITY - Alevi men and women perform the semah dance during a cem ceremony at the Karacaahmet cem house in Istanbul, Turkey, Sunday, Dec. 3, 2006. Alevis, followers of a faith rooted in the beliefs of Shia Islam, but who diverge greatly from the Shia in practice. The Alevis incorporate shamanistic traditions and do away with many of the more customary Islamic practices, including the separation of men and women in prayer. To many Sunni and Shia traditionalists, they are considered heretics, making them the target of discrimination in Turkey and a focus of interest for the European Union, which has made religious liberties a condition for Turkish membership in the elite club of nations. (AP Photo/Murad Sezer)

ABD'den Türkiye'ye dini özgürlük eleştirisi 15.08.2017

ABD'nin dini özgürlükler raporunu açıklayan Tillerson, Türkiye'de Sünni olmayan Müslümanların "ayrımcılık ve şiddete" karşı devlet tarafından korunmadığını belirtti.
Am Vormittag des 07.06.2017 wurde das iranische Parlament in Teheran und das Mausoleum des Gründern der Islamischen Republik von zwei Gruppen von Terroristen bestürmt. IS hat anscheinend die Verantwortung übernommen. Mindestens sind 12 Menschen getötet worden.

RGA: İran saldırılarının zamanlaması şaşırtıcı 07.06.2017

Alman basınındaki yorumlarda IŞİD tarafından İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili değerlendirmeler öne çıkıyor.
Iran's foreign minister Mohammad Javad Zarif gestures during an open debate at the 51st Munich Security Conference at the 'Bayerischer Hof' hotel in Munich February 8, 2015. REUTERS/Michael Dalder (GERMANY - Tags: MILITARY POLITICS)

Türkiye'yi ziyaret eden İranlı bakandan Tahran'daki saldırılara tepki 07.06.2017

Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkesindeki terör saldırılarına Türkiye'den yorum getirdi. Zarif, "Bu olay, İran'ın terörle mücadele azmini güçlendirecek" dedi.
In this Monday, Nov. 7, 2016 frame grab from video, an Iraqi federal police officer holds his nose as he points towards a mass grave in Hamam al-Alil, Iraq. Investigators are probing the mass grave that was discovered the previous day by troops advancing further into Islamic State-held territory near the city of Mosul. Associated Press footage from the site shows bones and decomposed bodies among scraps of clothing and plastic bags dug out of the ground by a bulldozer after Iraqi troops noticed the strong smell while advancing into the town of Hamam al-Alil. (AP Photo) |

Musul yakınında toplu mezar 12.03.2017

Musul operasyonu kapsamında kısa süre önce IŞİD'den geri alınan Baduş Hapishanesi yakınlarında yaklaşık 500 kişinin cesedinin yer aldığı bir toplu mezar bulunduğunu duyuruldu.
++++++++++++++++ 01.06.2016 ++++++++++++++++++++++ Demonstranten stehen am 01.06.2016 in Berlin mit türkischen Fahnen am Brandenburger Tor. Nach Angaben der Polizei protestierten 1000 Türken gegen die geplante Bundestagsresolution zum Völkermord in Armenien. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/Bildfunk/P. Zinken

Almanya’da tehlikeli kamplaşma 31.01.2017

Türkiye'de yaşanan siyasi çekişmeler Almanya'da yaşayan Türklere de yansıyor. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlar, siyasetçiler ve göçmen temsilcileri bunun Türkiye kökenliler arasında kutuplaşmaya yol açmasından endişeli.
22.11.2016 *** An Iraqi soldier gestures after firing artillery towards Islamic State militants, in Ali Rash southeast of Mosul, Iraq, November 22, 2016. REUTERS/Mohammed Salem

Musul'da IŞİD'in tüm yolları kesildi 23.11.2016

Irak'ın Musul kentini elinde tutan IŞİD militanlarına lojistik destek sağlayan tüm yollar, Irak ordusu ve müttefikleri tarafından ele geçirildi.

Mosul Sept 2016 Oil wells set ablaze by ISIS cloak entire neighbourhoods in a dense smog. Copyright: DW/F. Neuhof

IŞİD'in Irak'taki kötü mirası 20.09.2016

Kısa süre önce IŞİD’in elinden alınan Musul yakınlarındaki Kayarra halâ dehşetin izlerini taşıyor. Halkın IŞİD'in mirasıyla hesaplaşmada çektiği güçlükleri Florian Neuhoff yerinde inceledi.
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Suriye çıkmazı: Masada müzakere sahada savaş 20.08.2016

Türkiye’nin “dostlarımızın sayısını artıracağız” söylemi ile “reel politikaya” dönüş için düğmeye basması Suriye’de çözüm beklentilerini artırdı. Uzmanlar bunun olumlu olduğu ama çözüm için yeterli olmadığı görüşünde.
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