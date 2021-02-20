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Sünnilik, İslam anlayışı. Sünni ekol kendi içerisinde günümüzde yaşayan iki inanç mezhebi (Mâtürîdîlik - Eş'ârîlik), dört fıkıh mezhebini (Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik) içermektedir.
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AKP'li Özlem Zengin'e tepki: Çıplak aramaya maruz kalan kadınlar anlatıyor, Rapor: "Din eğitiminde Türklük ve Sünni İslam odaklı anlayış hakim", İstanbul'daki Uygur Türkleri endişeli, 65 yaş üstü: "Ölüme terk edildik", Türkiye'de Anadil Raporu: Kimler ayrımcılığa uğruyor?