 Süleymani′nin öldürülmesi sonrası petrol fiyatları arttı | EKONOMİ | DW | 03.01.2020

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EKONOMİ

Süleymani'nin öldürülmesi sonrası petrol fiyatları arttı

İranlı komutan Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ta öldürülmesi sonrasında küresel bazda jeopolitik risklerin artmasıyla petrol ve altın fiyatları yükseldi, borsalar düştü.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı Şii milislerin komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'in Bağdat Havalimanı'na düzenlenen hava saldırısında öldürülmesinin  ardından petrol fiyatları jeopolitik risklerin artmasıyla yükselirken, Londra'dan Hong Kong'a küresel borsalar düşüş kaydetti.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yaklaşık 3 dolar artışla 69,20 dolar ile Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları da Orta Doğu'da gerilimlerin artmasıyla yüzde 1 artarak dört ayın zirvesine yükseldi ve onsu bin 543 dolara ulaştı.

İsviçreli Lombard Odier Yatırım Bankası kıdemli yatırım stratejisti Salman Ahmed "Jeopolitik masaya tekrar geri döndü ve bunun yatırım araçlarına çok ciddi çapraz bir etkisi olabilir" dedi ve ekledi "Gelecek birkaç günde yaşanacak gelişmeler çok kritik." Ahmed, İran'ın vereceği tepkinin ve ABD'nin buna cevabının dikkatle izleneceğini kaydetti.

Sıkıntılı dönemlerde güvenli liman olarak görülen altın, yen ve ABD tahvilleri gibi yatırım araçları artış gösterdi. Yen ABD'nin Bağdat havalimanına yönelik hava saldırılarının ardından dolara karşı iki ayın en yüksek seviyeye yükseldi. ABD Hazine tahvilleri ve Alman tahvilleri de yükseldi. Yurtiçi piyasada dolar/TL 5,99 seviyesinde işlem görüyor.

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede ABD-İran gerilimi tırmanıyor. Tahran bu olayın "intikamının" alınacağını duyurdu. ABD ise Irak'taki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulundu.

Reuters, AP / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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