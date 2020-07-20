Südwest-Presse: Korona kurbanlarını anma zamanı geldi

Potansiyel korona aşıları için yürütülen çalışmaları ele alan Wiesbadener Kurier, aşı geliştirme konusunda büyük mesafeler kaydedilmiş olsa da henüz yolun sonunun kestirilemediği görüşünde:

"Henüz denemelerin nasıl sonuçlanacağının ucu açık. Her ne kadar BioNtech şirketinin birinci ve ikinci aşama klinik deneyleri olumlu sonuçlar ortaya koysa da asıl belirleyici olan on binlerce kişiyi kapsayan deneylerin üçüncü aşaması. Zira ancak bu aşamada potansiyel aşıların gerçekten enfeksiyona karşı gerekli korumayı sağlayıp sağlamadığı ortaya çıkacak. Son araştırmalara göre aşıların ne kadar süre koruyucu etki sağlayacağı ve nasıl bir getirisi olacağı da belirsizliğini koruyor.”

Stuttgarter Nachrichten gazetesi de Almanya'da alınan koronavirüs tedbirlerine değiniyor:

"Birkaç hafta öncesine kadar korona ülkede korku iklimi oluşturmuştu. Görünen o ki bu artık pek geçerli değil. İnsanlar şehirlerde salınıyor, kafeleri dolduruyor. İşsizlik dahi ilk tahmin edildiği kadar artmış değil. Alınan önlemler işe yaramış görünüyor. Kısa çalışma uygulamaları milyonlarca kişinin işsiz kalmasını önledi, devlet yardımlarıyla işletmeler ayakta kalmayı başardı, tüketici kredileri bile güvence altına alındı. Kredi taksiti geri ödemelerinde zorlananlar bu ödemeleri dondurabilme imkanına kavuştu. Kısacası krize ara verildi."

Ulm merkezli Südwest-Presse de korona kurbanları için anma törenleri düzenlenmesinin önemli olduğu görüşünü savunuyor:

"Koronayla ilgili hep sayılar, oranlar ve istatistikler gündemdeydi, insan hikayeleri ve kurbanlar değil. Özelikle de başta sağlık olmak üzere koronayla birlikte ortaya çıkan ekonomik tehditlerle mücadele gündeme geldi. Yoğun bakım yatakları hizmete alındı, maskeler üretildi, yardım fonları devreye sokuldu, ekonomiye destek paketleri oluşturuldu. Tüm bunlar gerekliydi ve yapılmalıydı da. […] Ama artık toplumun kayıplarını anmasının ve yasını tutabilmesinin sırası geldi. Bunun İspanya'daki gibi resmi bir devlet töreniyle mi yapılması gerektiği konusu tartışmaya açık. Ancak ortak bir anma eylemi, krizin sadece siyasi değil insani açıdan da aşılabilmesine yardımcı olabilir."

Mitteldeutsche Zeitung, ABD'de artan koronavirüs vakaları ve Washington yönetiminin salgınla mücadele yöntemlerini ele alıyor:

"Anlaşılan o ki Trump her şeyi göze almış. Binlerce Amerikalı virüse yakalanmış durumda. Ülke bir felaketle karşı karşıya ancak Trump kendi adıyla anılmasını önlemek için hakkında konuşmak dahi istemiyor. Trump Georgia, Teksas, Florida ya da Arizona'daki Cumhuriyetçi vali ve belediye başkanlarının baş etmek zorunda kaldığı zorluk, acı ve belirsizlikten uzak, sahte ve alaycı tavırlarıyla kendi hayal dünyasında yaşıyor. Nihayet içlerinden bazıları, Trump'a rağmen maske takma zorunluluğu ve bilim insanlarının sosyal mesafe tavsiyelerine riayet edilmesi gerektiğini savunuyor. Nihayet Trump'ın kısıtlamaların istisnasız gevşetilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının hem toplum hem de iş dünyası için hiç de makul olmadığı anlayışı kabul görüyor."

DW,MK/HT

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