Süddeutsche: Seçimlere hile karıştırılması ihtimal dışı

Alman basınında Türkiye'deki seçim ortamına ve Almanya'da başlayan oy verme işlemlerine ilişkin bugün çok sayıda yorum ve analiz yer aldı.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'un haber portalında yer alan yorumda Türkiye'deki seçim ortamı değerlendiriliyor. Seçime hile karıştırılmasının pek mümkün görünmediğine işaret edilen yorumda Erdoğan'ın seçimi kazanmasının mümkün görünmediği savunuluyor:

"(Erdoğan) iktidarda kalmak için her şeyi yapacak mı? Evet, yapacak. Demokratik olmayan yollara da başvuracak mı? Mümkün. Erdoğan, seçmenlerin gözünü korkutmaya, deprem bölgesinde seçim hilesi yapmaya kalkışırsa Türkiye'de buna hiç kimse şaşırmayacaktır. Ancak bunun için alan oldukça dar. Türkiye'de demokrasi mükemmel olmasa da sosyal medya kullanıcılarıyla dolu, işleyen bir ülkede bu hileler hemen fark edilecektir. Muhalefet seçmenleri ve partileri buna çok dikkat etmeli.

Ayrıca sağlığı bozulmuş Erdoğan'ın seçimi çalması pek mümkün görünmüyor, çünkü artık seçimlerin favorisi değil. Şu andaki ortam, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferine işaret ediyor. Seçim gecesi kazanan Erdoğan olursa ve yüzde 50 ya da fazlası bir oyla seçilirse buna kimse inanmayacaktır. Erdoğan'ın kendi aygıtlarının bile seçimlere hile karıştırması ihtimal dışı. Seçim komisyonu, polis, ordu. Resmi makamlarda oturanlar bile artık yeni bir dönemin başladığını hissediyor."

Frankfurter Allgemeine Zeitung'ta (FAZ) da Mersin'de dün Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilk yakıt transferinin yapıldığı törene ilişkin kapsamlı bir analiz yer alıyor. Akkuyu'daki santralin Rusya'nın ortaklığında yapıldığına işaret edilen analizde, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceği de ele alınıyor. Ve muhalefetin kazanması durumunda da ilişkilerin pek değişmeyeceği vurgulanıyor:

"Rusya, 2010 yılında projenin finansmanına ilişkin ciddi riskleri üstlenmeyi kabul etmişti. Önümüzdeki yıllarda Türk-Rus ilişkilerinin nasıl gelişeceğini kimse bilmediğinden bu riskleri hesaplamak zor. Ancak muhalefet, Mayıs ayındaki seçimleri kazanması durumunda Türkiye'nin taahhütlerine bağlı kalacağının sinyallerini verdi. Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu da Rusya politikasının temel yönelimini pek değiştirmeyecektir, NATO'ya daha fazla güvenilirlik sözü veriyor olsa da. Mersin'deki santralin dört reaktörü tamamlandığında elde edilecek enerji, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

"Türklerin önünde şimdi eşsiz bir fırsat var"

OM Medien adlı haber portalında yer alan yorumda da Türkiye'deki ekonomik sorunlara işaret edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güç kaybettiği savunuluyor. Yorumda şu satırlara yer veriliyor:

"Erdoğan'ın gücü parçalanıyor. Kendine özgü mali politikası nedeniyle enflasyonu hayal bile edilemeyecek boyutlara çıkardı ve çok sayıda Türkü yoksulluğa sürükledi. On binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan deprem felaketi öncesi ve sonrasındaki kriz yönetimi nedeniyle de suçlanıyor. Anketler muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyor. Türklerin önünde şimdi eşsiz bir fırsat var: Otokrasiyi demokrasi ile yenebilirler."

Türkiye dışındaki ülkeler de ve gümrük kapılarında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri başladı. Almanya'da 1,5 milyon Türk vatandaşı seçmen bulunuyor. Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde çıkan Nordbayerische Zeitung'da "Almanya'daki pek çok Türk, yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlarla boğuşan Türkiye'deki yurttaşlarından genel olarak daha iyi durumda. Birçok alanda demokratik yaşamı zorlaştıran iç politik kısıtlamalar onlar için yabancı" değerlendirmesi yer alıyor.

Die Glocke adlı haber portalında da Almanya'da yaşayan Türklerin daha çok muhafazakar partilere oy verdiğine dikkat çekiliyor:

"Aşırı yüksek enflasyon ve meydana gelen son depremlerin sonuçlarından da Erdoğan sorumlu tutuluyor. Yapıcı ve modernleştirici itibarı ise zarar gördü. Bu durumun ülkemizdeki Türk vatandaşlarının da seçim davranışlarına yansıyıp yansımayacağı merak uyandırıcı bir soru. Ancak çok fazla umutlanmamalı. Çünkü Almanya'da yaşayan Türklerin büyük bölümü muhafazakar partilere mensup. Bunlar arasında Erdoğan'ın muhafazakar-İslamcı partisi AKP'ye verilen destek de hatırı sayılır boyutta."

DW / HS,ET

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