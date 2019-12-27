Sözcü kararına tepki: FETÖ’yle mücadele sulandırılıyor

Sözcü gazetesi davasında aralarında köşe yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da bulunduğu yedi Sözcü çalışanına verilen hapis cezaları tepki çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardında siyasi otoritenin bulunduğunu belirterek "Bu beyazı siyah gösterme kararıdır. Bu kadar açık. Siyasi otoritenin talimatı ile verilmiş karardır. Sözcü gazetesinin Türkiye'yi aydınlatmasına doğruları söylemesine tahammül edemiyorlar. Baskı kuruyorlar" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de gazetecilere yaptığı açıklamada "Sözcü Gazetesi'nin yöneticilerine, Emin Çölaşan'a, Necati Doğru'ya FETÖ'cülük suçlaması yapışmaz. Ama yıllarını bu örgütle mücadeleye vakfetmiş gazetecilere, bu suçlamayla ceza vermek, bu iktidarın siciline bir leke olarak çıkmamak üzere yapışır" dedi.

Sözcü gazetesi çalışanlarına verilen hapis cezaları hukukçulardan da tepki gördü. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, gerekçeli kararın yayınlanmasının ardından ayrıntılı bir incelemeyi kamuoyuyla paylaşacağını belirterek Cumhuriyet Savcılığının dosyaya sunduğu esas hakkındaki mütalaada mahkumiyete yeter delil olmadığını, iddiaların somut değil soyut olduğunu kaydetti.

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, kararın tüm medyaya verilmiş bir gözdağı olduğunu belirterek, "Artık baskı ya da tehdit değil, bütün yazarlar için otokontrol süreci pekiştirilmiştir. Haber alma özgürlüğü yoktur" mesajını paylaştı.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ise Sözcü davasını kumpas davası olarak nitelendirerek "Bu karar Türkiye’de basın özgürlüğünün yok edildiğinin hükme bağlanmasıdır. Böyle kararlar ancak dikta yönetimlerinde görülür" eleştirisinde bulundu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası ise davada çıkan karara "Susturamazsınız" tepkisi verdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri İlkay Akkaya DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Sözcü davasının kadük bir dava olduğunu belirterek dava sonucunun vicdanları sızlattığını söyledi. "Sözcü’de bir FETÖ yapılanması ve FETÖ'ye yardım gibi bir durumu aramanın bir akıl tutulması olduğunu kaydeden Akkaya, "Atatürkçü yayın çizgisiyle bilinen bir gazeteyi FETÖ'ye yardımla suçlamak da akıl tutulması. Bir yandan da FETÖ'yle mücadeleyi de sulandıran bir durum" diye konuştu.

Basın Konseyi de "Gazetecilik Suç Değildir. Sözcü yazarlarına yağdırılan FETÖ cezaları ayıbımızdır" açıklaması yaptı.

Sözcü gazetesine yönelik dava Gökmen Ulu'nun 15 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan "Sözcü Erdoğan'ı buldu" haberi üzerine açılmıştı. Darbe girişiminin gerçekleştiği günün sabahında yayınlanan söz konusu haber, o tarihte tatilde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nerede dinlendiğine dair bilgiler içeriyordu.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe