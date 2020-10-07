 Sözcü gazetesi davasında hapis cezaları onandı | TÜRKİYE | DW | 13.10.2020

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TÜRKİYE

Sözcü gazetesi davasında hapis cezaları onandı

İstinaf mahkemesi, aralarında Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da bulunduğu Sözcü gazetesi çalışanlarıyla ilgili verilen hapis cezalarını onadı.

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Sözcü gazetesi çalışanlarının yargılandığı davada yerel mahkemenin aralarında köşe yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da olduğu 7 isme yönelik verdiği hapis cezaları onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, "Kararda usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuksuzluk" bulunmadığını gerekçe göstererek sanıkların istinaf başvurularını oy birliği ile esastan reddetti.

Sanıkların avukatı İsmail Yılmaz, bu kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını söyledi.  

Hakkında beraat kararı verilen Mediha Olgun'un cezalandırılması için savcılığın yaptığı başvuru ise "kararda usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuksuzluk" bulunmadığı gerekçesiyle istinaf mahkemesi tarafından reddedildi.

Yerel mahkeme kararı

İddianamede delil olarak Sözcü gazetesinin haberleri ve köşe yazılarının yer aldığı davada İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkındaki davada kararını 27 Aralık 2019'da açıklamıştı.

Yurt dışında bulunan gazetenin sahibi Akbay hakkındaki davanın dosyasını ayıran mahkeme, Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu, "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3'er yıl 6'şar ay 15'er gün hapis cezasına çarptırmıştı.  

Mahkeme, aynı suçtan, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile internet sitesinin yönetmeni Mustafa Çetin'i 3'er yıl 4'er ay, sanıklar Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu'yu 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırmıştı. Sanık Mediha Olgun'un ise beraatine karar verilmişti.

DHA, DW / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Sözcü kararına tepki: FETÖ’yle mücadele sulandırılıyor

Aralarında Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun da bulunduğu yedi Sözcü gazetesi çalışanına verilen hapis cezaları tepki çekti. TGS, kararın FETÖ’yle mücadeleyi sulandırdığı uyarısında bulundu.  

TGS'den Sözcü açıklaması: Amaç kalan yüzde 5'i de kontrol etmek

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Sözcü gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında açılan davanın amacının, "medyada muhalif kalan yüzde 5'lik kesimi de kontrol altına almak" olduğunu söyledi.  

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