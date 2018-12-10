 Sözcü davasında gazetecilere hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 27.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Sözcü davasında gazetecilere hapis cezası

Sözcü çalışanlarının yargılandığı davada mahkeme, köşe yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Turkey Oppositionszeitung Sözcü (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

Sözcü gazetesi çalışanlarının yargılandığı davada mahkeme aralarında köşe yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da olduğu 7 ismi "FETÖ'ye yardım etme" suçundan hapis cezalarına çarptırdı.

İddianamede delil olarak Sözcü gazetesinin haberleri ve köşe yazılarının yer aldığı davanın karar duruşması İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Son sözlerin alınmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15'er gün; gazetenin genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin'e 3 yıl 4 ay; internet sitesi haber koordinatörü Yücel Arı, muhabir Gökmen Ulu ve muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli'ye 2 yıl birer ay hapis cezası verdi. Gazetenin internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun'un ise beraatine karar verildi.

Önerdiğimiz linkler

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Sözcü gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında açılan davanın amacının, "medyada muhalif kalan yüzde 5'lik kesimi de kontrol altına almak" olduğunu söyledi. (10.12.2018)

Sözcü Gazetesi davasında mahkeme, tutuklu sanık Gökmen Ulu'ya yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye kararı verdi. (08.11.2017)

Sözcü Gazetesi imtiyaz sahibi ile üç çalışan hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım etmek" suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine bugün başlandı. (07.11.2017)

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ise ayrıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, karar öncesi son sözü sorulan Çölaşan, "Hakkımızda açılan boş bir davadır. Aleyhimize ne belge, ne tanık vardır. Lafı uzatmadan beraatimi istiyorum” dedi.

Gökmen Ulu ise "Hakkımızda dayanaksız iftiralar çürümüştür. Hukuka aykırı suçlama ile mağdur edildik. Bir an önce adaletin tecelli etmesini, beraatimi istiyorum” dedi.

Sözcü gazetesine yönelik dava Gökmen Ulu'nun 15 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan "Sözcü Erdoğan'ı buldu" haberi üzerine açılmıştı. Darbe girişiminin gerçekleştiği günün sabahında yayınlanan söz konusu haber, o tarihte tatilde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nerede dinlendiğine dair bilgiler içeriyordu.

DW,DHA/GY,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkei Protest Zeitung Sözcü erscheint mit leeren Seiten

TGS'den Sözcü açıklaması: Amaç kalan yüzde 5'i de kontrol etmek 10.12.2018

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Sözcü gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında açılan davanın amacının, "medyada muhalif kalan yüzde 5'lik kesimi de kontrol altına almak" olduğunu söyledi.

Jamal Kashoggi

AB'den Kaşıkçı davasındaki idam kararlarına sert tepki 24.12.2019

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak Suudi Arabistan mahkemesinde görülen davada beş sanık hakkında verilen idam kararları, AB tarafından sert bir dille kınandı.

Jan Böhmermann

Komedyen Böhmermann Merkel’e dava açtı 02.04.2019

Alman komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tartışmalı şiiri hakkında yaptığı değerlendirmeden dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel’e dava açtı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Günde 10 TL zam ile iç talep düzelir mi?

2020 için asgari ücrete yapılan yüzde 15 zam, günde 10 TL’lik gelir artışına denk geliyor. Çalışanlar zam oranına tepkili. Zammın, büyüme için gereken iç talep artışına nasıl etki edeceği ise merak konusu.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  