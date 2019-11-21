RZ: Almanya'daki Türkler "ihbar" tehlikesi altında

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği için çalışan bir avukatın Türkiye'de casusluk şüphesiyle tutuklanması Türk istihbaratının Almanya'daki muhaliflere yönelik bilgi toplama faaliyetleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Koblenz'de yayınlanan Rhein Zeitung'un konuya ilişkin yorumu şöyle:

"Türkiye'nin bu adımı, muhalif vatandaşların Türk makamlarının etkisine karşı kendini güvenceye alma çabasında ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Ancak maalesef hükümet karşıtı Türkler Almanya'da da ihbar edilme tehlikesine karşı güvende değiller. Türk makamları tüm dünyadaki rejim karşıtlarının ihbar edilebileceği özel bir uygulama geliştirdi. Alman hükümeti son gözdağından sonra sadece avukatının derhal serbest bırakılmasını talep etmekle kalmamalı, Almanya'daki Türklerin cep telefonlarındaki ihbar uygulamasının kapatılmasını da sağlamalıdır."

Almanya Başbakanı Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin kongresi bugün başladı. Kongre ile ilgili yorumlarda CDU'nun geleceği ile ilgili tartışmalar ön planda. Die Welt gazetesindeki yorum şöyle:

"Sosyal piyasa ekonomisinin geleceğine ilişkin öneri teklifinin hiç bir maddesi tartışmaları şekillendirmek için gereken etkiye sahip değil. Buna karşın parti Almanya'nın 2030 yılındaki fotoğrafını ortaya koymak istiyor. Görünüşe göre bu resmi öyle belirsiz bir şekilde çiziyor ki, çerçevesi bile anlaşılmıyor. Kongrenin personel ve Genel Başkan Kramp-Karrenbauer'in rolü hakkında tartışmalar yürütülmeden gerçekleştirilmesi durumunda, CDU bunu bir atılım, parti içi uzlaşı mesajı olarak gösterecektir. Ancak bu durum partinin aylardır sadece kendisiyle meşgul olmasının bir sonucudur. Almanya'nın partisi CDU Almanya için ne istiyor? Bu soru, üzerinde nihayet konuşmaya değecek açık, net cevaplar bekliyor."

ABD Başkanı Donald Trump hakkında devam eden azil soruşturması yeni tanık ifadeleriyle farklı boyutlar kazanırken, Trump'ın azledilme olasılığı azalıyor. Kölner Stadtanzeiger gazetesine göre Trump'ın azledillmesi pek kolay olmayacak:

"Görevden azil ancak Demokratlara ek olarak Senato'daki 20 Cumhuriyetçi senatörün de oy vermesiyle mümkün olabilecek. Ancak bu durum halkta büyük bir öfke dalgası oluşmadığı sürece gerçekleşmez. Bununla ilgili belirtiler hala çok az. Birçok Amerikalı için Ukrayna çok uzak bir ülke ve siyaset de pis bir iş. Artık her şey televizyonda yayınlanacak görüntülerin halkı sarsmasına ve Trump'ın yakın çevresinden çıkacak tanıkların ifadelerine bağlı. Ama bu kesin değil. İktidarın korunmasından başka değer tanımayan Kongre’deki Cumhuriyetçi fanatik savunma cephesinin halini görenler, Amerikan demokrasisinin geleceğine dair ciddi endişelere kapılmaya başlıyor."

Emdener Zeitung gazetesi de azil sürecinden sonuç çıkmayacağı görüşünde:

"Şu an verilen ifadeler, Trump'ın sonuçlardan korkmadan her şeyi halledebileceğini bir kez daha gösteriyor. Bu nedenle Trump'a karşı sunulan delillerin sonuçta onun üzerindeki baskıyı artıracak olması da çok büyük rol oynamıyor. Senato'nun 20 Cumhuriyetçi üyesinin de olası bir azil oylamasında başkanlarına karşı oy kullanması gerekecek. Ancak bu partinin üyelerini sadece bir konu ilgilendiriyor; o da iktidarın korunması. ABD halkı tamamen tepki göstermedikçe Trump'ı desteklemeye devam edecekler. Trump'ı destekleyenlerle ona karşı olanların sayılarının hala dengeli olması da pek etkili olmayacak. Trump hakkındaki azil süreci muhtemelen yeniden başkan seçilmesinde yardımcı olacak. Çünkü bu süreç destekçilerini yeniden harekete geçirdi."

dpa/TY,BK

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