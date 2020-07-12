 Ryanair’den istihdam atağı | Ekonomi | DW | 12.07.2021

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Ekonomi

Ryanair’den istihdam atağı

Avrupa’nın en fazla yolcu taşıyan ucuz havayolu şirketlerinden Ryanair, 2024 yılına dek 2 bin pilota istihdam sağlayacağını duyurdu. Şirketin hedefi üç yıl sonra korona krizinden tamamen çıkmak.

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Koronavirüs pandemisi sebebiyle büyük bir sekteye uğrayan havacılık sektöründen iyileşme sinyalleri geliyor. İrlanda merkezli ucuz havayolu şirketi Ryanair önümüzdeki üç yıl içinde 2 bin yeni pilot istihdam edeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada özellikle genç pilotlara bu bağlamda öncelik verileceği ve kaptan pilotluğa, verilecek kurum içi eğitimle, halihazırda şirket bünyesinde çalışan pilotların kaydırılacağı bildirildi.

Hedef yılda 200 milyon yolcu

Ryanair'in söz konusu istihdam hamlesinin ardında, 200 adet yeni nesil Boeing 737 yolcu uçağını şirket bünyesine katma planı yatıyor.

Ryanair yönetiminin hedefi 2024 yılına dek koronavirüs salgınından dolayı yaşanan ekonomik krizi tamamen atlatmak. Şirket o tarihe kadar, taşıdığı yıllık yolcu sayısında da 200 milyonu geçmeyi hedefliyor.

 

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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