Rusya’dan Türkiye’nin açıklamasına yalanlama

Rusya İnsan Hakları Komiseri Moskalkova, Türk Kamu Başdenetçisi Malkoç’un, Ukrayna ile Rusya arasında büyük bir esir değişimi için çalışmalar yürütüldüğüne dair açıklamasını yalanladı.

Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatiana Moskalkova, geçen hafta Türkiye'de bir araya geldiği Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ile esir değişimi hakkında görüşmediklerini duyurdu.

Moskalkova, Telegram'da paylaştığı açıklamasında, "Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ile Ankara'da yaptığım müzakerelerde hiç bir şekilde esir değişimi gündeme gelmedi ve ben her zaman bu konuların Rusya Savunma Bakanlığı yetki alanına girdiğini söyledim” dedi.

Rus yetkili ayrıca, "Dahası, böylesine eşit olmayan bir değiş tokuşun adil olarak değerlendirilemeyeceğini de düşünüyorum” görüşünü kaydetti.

Malkoç ayrıntılı açıklamalar yapmıştı

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç hafta başında yaptığı açıklamada, Moskalkova'nın yalanladığı konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) 2022 faaliyetleri ve 2023 hedeflerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin Ankara'da yaptıkları görüşmede büyük bir esir değişimini ele aldıklarını ve "insanlık koridoru' olarak adlandırdığı yeni bir mekanizmanın kurulma aşamasında olduğunu duyurmuştu.

Türk yetkili, "Ukrayna ve Rusya'nın ombudsmanlarının Ankara buluşması, Rusya'nın elinde bulunan yaralılar, kadınlar veya askerler için veya Ukrayna'nın elinde bulunan Ruslar için bir hayat koridoru, bir insanlık koridoru açılması için önemli bir çalışma oldu” bilgisini paylaşmıştı.

31 Aralık 2022 tarihinde, Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi konusunda varılan anlaşma sonrasında, Rusya 140 Ukraynalı esiri, Ukrayna ise 82 Rus esiri serbest bırakmıştı. Fotoğraf: Ukrainian Parliament Commissione/UPI Photo/IMAGO

Bu koridoru açmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Malkoç, konuyla ilgili talebin 3 ay önce UNICEF'in Ankara temsilciliğinden geldiğini, bunun üzerine her iki ülke ombudsmanlarıyla konuyu görüştüğünü ve tarafların bu talebe olumlu yanıt verdiğini kaydetmişti.

Hem Rus hem Ukrayna tarafının, olumlu baktıkları insanlık koridoru için İstanbul'da bir platform oluşturulması talebini kendilerine ilettiklerini de açıklayan Malkoç, geçen hafta yapılan görüşmede Ukrayna'nın Rus tarafına 800, Rusya'nın ise Ukrayna tarafına 200 kişilik bir liste verdiğini belirtmişti.

Hatta, "Bu mekanizmayı kurma aşamasındayız” ifadelerini kullanan Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da konu hakkında bilgilendirdiğini aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Zelenskiy ve Sayın Putin'le görüştükten sonra biz tekrar bu görüşmeyi değerlendirip ona göre adımlar atacağız” demişti.

Malkoç'un sözcüsünden soru işaretlerine yol açan açıklama

Rus yetkili Moskalkova'nın Ankara'da bu konuyu ele almadıklarına ilişkin açıklaması sonrasında Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Malkoç'un sözcüsü, soru işaretlerine yol açan bir açıklama yaptı.

Malkoç'un sözcüsü, Rusya ile Ukrayna'nın Ankara'daki görüşmelerde karşılıklı olarak birbirlerine listeler verdiklerini ancak Türk tarafının bu listelerin kopyalarını almadığını söyledi.

Bir yandan liste değişiminin olduğu konusunda ısrar eden sözcü, diğer yandan açıklamasını Moskalkova'ya benzer ifadelerle tamamladı, "Biz bu konunun savunma bakanları tarafından ele alınması gerektiği görüşündeyiz ve konu ombudsmanların yetki alanına girmiyor” dedi.

Reuters, DW /DA, BK