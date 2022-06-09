Rusya Ukrayna'dan çalınan tahılı Türkiye'ye mi satıyor?

Ukrayna, Rusya'nın işgal altındaki bölgelerde bulunan tahılı Kırım üzerinden Türkiye ve Ortadoğu ülkelerine satarak hırsızlık yaptığını iddia ediyor. Rusya'dan suçlamalara yanıt geldi.

Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl çalarak uluslararası pazarlara gönderdiği yönündeki suçlamaları reddetti. Ukrayna tahılının Türkiye'ye satılmasına yönelik bir anlaşmanın bulunmadığını belirten Dimitri Peskov, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Ukrayna, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerdeki tahılı çalarak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere sattığını iddia etmişti. ABD de Rusya'nın Ukrayna tahılını "hırsızladığı"na dair inandırıcı işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinin Rusya tarafından atanan valisi Yevgeni Balitski de bu hafta yaptığı açıklamada bölgeden tahılın Ortadoğu'ya gönderilmek üzere Kırım'a nakledildiğini söylemişti.

Kremlin sözcüsü Peskov, Balitski'nin açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine bu açıklamayı teyit edemeyeceğini söyledi. Peskov, Türkiye ya da herhangi bir Ortadoğu ülkesiyle tahıl satışına yönelik bir anlaşma olup olmadığı yönündeki soruya da "Şu ana kadar herhangi bir anlaşmaya varılmadı, çalışmalar sürüyor" yanıtını verdi.

Ukrayna'dan tahıl hırsızlığı suçlaması

Ukrayna Tarım Üreticileri Birliği (UAC) dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarında 600 bin ton civarında tahılı çaldığını ve bir kısmını ihraç ettiğini iddia etmişti. UAC Başkan Yardımcısı Denis Marçuk, Rusya'dan hem tahıl hırsızlığı hem de çiftçilerin ürününü tahrip etmesi nedeniyle tazminat talep edileceğini açıklamıştı. Marçuk, "Şimdiye kadar tarım şirketlerinden yaklaşık 600 bin ton tahıl çalınarak işgal altındaki Kırım Yarımadası'na götürüldü. Oradan başta Sivastapol olmak üzere limanlara, oradan da gemilerle Ortadoğu'ya gitti" ifadelerini kullandı. Marçuk, "ABD'nin elde ettiği bilgilere göre" yaklaşık 100 bin ton tahılın da Suriye'ye sevk edildiğini belirtti.

Batı, Rusya'yı Ukrayna limanlarını ablukaya alarak tahıl ihracatını engellemekle suçluyor. Rusya ise suçlamaları reddederek ihracatın durmasına Ukrayna'nın kendi limanlarına döşediği mayınların neden olduğunu savunuyor. Dün Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın döşediği mayınları temizlemesi durumunda gemilerin limanlardan güvenli çıkışını sağlamaya hazır olduklarını belirtmişti. Rusya, uluslararası gıda krizine kendisine yönelik Batı'nın uyguladığı yaptırımların yol açtığını savunarak yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

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