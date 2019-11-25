Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması 2020'nin ilk yarısında imzalanabilir

Rusya'nın Türkiye ile 2020'nin ilk yarısında S-400'lerin tedariki konusunda yeni bir anlaşma imzalamayı planladığı bildirildi.

RIA haber ajansının haberine göre Rus silah üreticisi Rosoboronexport firmasının CEO'su Aleksander Mikheyev, Rusya'nın Türkiye ile gelecek yılın ilk yarısında yeni bir S-400 tedarik sözleşmesi imzalamayı planladığını söyledi. Mikheyev "Önümüzdeki yılın ilk yarısında sözleşme imzalamayı umuyoruz" dedi.

NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya'ya ait bir savunma sistemine sahip olması, başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere ittifakın diğer üyeleri arasında tepkiyle karşılanıyor. S-400'lerin NATO'ye entegre askeri teçhizatla birlikte kullanıldığında hassas teknolojik bilgilerin sızabileceğinden endişe ediliyor.

Ankara'ya karşı yaptırım tehdidinde bulunan ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. Washington'un S-400'ler aktive edilmediği takdirde yaptırım seçeneğinin rafa kaldırılabileceği önerisi Türkiye tarafından reddedilmiş, söz konusu sorun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede de çözülememişti.

Türk medyasında dün yer alan haberlere göre Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde bulunan S-400 hava savunma sisteminin testlerine başlandı. S-400 sistemi ile uçaklar arasındaki radar bağlantısının test edildiği, bu kapsamda F-16 uçakları ile bazı hava araçlarının yüksek ve alçak irtifada uçuş yaptığı belirtildi.

Reuters/SSB, EC

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