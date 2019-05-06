 Rumlardan Türk mürettebat hakkında tutuklama emri girişimi | AVRUPA | DW | 06.05.2019

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AVRUPA

Rumlardan Türk mürettebat hakkında tutuklama emri girişimi

Kıbrıs Cumhuriyeti, adanın batısında doğalgaz arama faaliyetlerine başlayan Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartılması için girişimde bulundu.

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Kıbrıs Cumhuriyeti, hafta sonunda adanın batısında hidrokarbon arama faaliyetlerine başlayan Fatih sondaj gemisinin mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması için girişimde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Vasilis Palmas, Active Radyo'ya yaptığı açıklamada, tutuklama kararına gerekçe olarak arama çalışmalarının Rum hükümetinin onayı olmadan gerçekleştirilmesini gösterdi. "Yasa dışı eylemlerde bulunan bu kişilerin tutuklanacağı" uyarısında bulunan Palmas, Dışişleri Bakanlığının konuyu 9 Mayıs'ta Bükreş'te yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesinde de gündeme getireceğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonunda Kuzey Kıbrıs'taki temasları sırasında, Fatih sondaj gemisi ve araştırma gemilerinin adadaki Türk yönetiminin ruhsat verdiği alanlarda doğalgaz arama çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

AB ve ABD'nin tepkisi

Türkiye'nin sondaj faaliyetleriyle ilgili açıklamasına önce ABD, ardından da AB tepki göstermişti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinden duyulan kaygı ifade edilirken Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Ankara'yı Kıbrıs'ın kendi münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarına saygı göstermeye davet etmişti. Mogherini ayrıca AB tarafından "her türlü yasa dışı faaliyete uygun tepkinin verileceğini" belirtmişti.

Kıbrıs'ın çevresinde hem Rum hem de Türk tarafınca gerçekleştirilen doğalgaz arama faaliyetleri uzun süredir bölgede gerginliğe neden oluyor.

Rum yönetimi 2011 yılında hidrokarbon aramak için adanın güneyinde 13 parsel ilan etmişti. Rumların bu hamlesine karşılık Kuzey Kıbrıs da Ankara ile anlaşarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ada açıklarında petrol ve doğal gaz arama yetkisi vermişti. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği parsellerden bazıları; Kuzey Kıbrıs'ın TPAO'ya ruhsat verdiği alanlarla kesişiyor. Ancak taraflar, kesişen alanlar dışındaki bölgelerde yapılan arama ve sondaj çalışmalarına da tek taraflı gerçekleştirildikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor.

DW,dpa,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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