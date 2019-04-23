Ruhani: ABD ile ancak özür dilerse müzakere ederiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile ancak ülkesine yönelik baskıyı sona erdirmesi ve özür dilemesi durumunda müzakerelere oturulabileceğini açıkladı. Ruhani, Washington'a yönelik "Biz her zaman için hem savaş ve savunma hem de müzakere ve diplomasi adamı olduk. Müzakere ancak tüm baskıların kalkması, yasa dışı eylemlerinden dolayı özür dilemeleri ve karşılıklı saygı çerçevesinde mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise resmi internet sayfasından "ABD'nin İran petrolüne yaptırım çabaları hiçbir yere varmayacaktır. Petrolümüzü ne kadar ihtiyacımız varsa ve ne kadar istiyorsak o miktarda ihraç edebiliriz" açıklamasında bulundu.

Washington'ın karaı sonrası petrol fiyatlarında artış

Washington Pazartesi günü, İran'dan petrol ithalatına yönelik 2 Mayıs'ta sona erecek muafiyetleri uzatmama kararı aldığını açıklamıştı. ABD'nin "Tahran'ın petrol ihracatını sıfıra indirerek rejimin ana gelir kaynağının engellenmesi" şeklinde gerekçelendirdiği bu kararı, küresel petrol fiyatlarında artışa neden olmuş, ham petrol fiyatları geçen yılın Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeleri görmüştü.

ABD'nin muafiyetleri uzatmama kararından etkilenecek sekiz ülke arasında bulunan Türkiye de Beyaz Saray'a tepki göstermiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

DW,rtr / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe