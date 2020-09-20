Rudaw Türkçe'ye erişim engeli geldi

Özerk Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden yayın yapan haber ajansı Rudaw'ın Türkçe yayınlarına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki özerk Irak Kürdistan Bölgesi'nden çok dilli yayın yapan haber ajansı Rudaw'ın internet üzerinden yaptığı Türkçe yayınına Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 6 Ekim tarihli 2020 kararı ile erişim engeli getirildi.
Siteye ulaşmak isteyenler, mahkeme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hayata geçirildiği bilgisiyle karşılaştı. Erişim engelini Türkiye'de internet yasaklarını gözlemleyen ve raporlayan Free Web Turkey tarafından duyuruldu.
Ancak erişim engelinin ne gerekçe ile alındığı açıklanmadı.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye yakın bir çizgide yayın yapan Rudaw Medya Grubu'nun merkezi özerk bölgenin başkenti Erbil kentinde.
Türkiye'de 2019 yılında kaç site engellendi?
İfade Özgürlüğü Derneği tarafından hazırlanan "EngelliWeb 2019" raporuna göre, 2019 yılında Türkiye'den 61 bin 49 web sitesi daha erişime engellendi ve 2019 yılı sonu itibarıyla engellenen web sitesi sayısı 408 bin 494’e çıktı.
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Raporda 2019 sonu itibarı ile Türkiye'de 130 bin URL adresine, 7 bin Twitter hesabına, 40 bin tweete, 10 bin YouTube videosuna ve 6 bin 200 Facebook içeriğine de 5651 sayılı kanun ile erişimin engellendiği kaydedildi.
DW/HS,HT
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