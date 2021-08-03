RTÜK'ten yangın yayınları uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), orman yangınlarına ilişkin yapılan yayınlarda "halkı olumsuzluğa yönlendirebilecek içeriklerin ortaya konulduğunu" belirterek, medya kuruluşlarına "halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan kaçınmaları" uyarısında bulundu.

Açıklamada Türkiye'nin farklı noktada çıkan yüzün üzerinde yangının, acil müdahale ekipleri tarafından başarıyla söndürüldüğüne dikkat çekilerek "Buraları hiç görmeksizin sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır" denildi.

Ceza tehdidi

RTÜK'ün açıklamasında medya kuruluşlarının daha önce "haberlerde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınılması, gerçeği yansıtmayan yanıltıcı görüntülere yeril verilmemesi" konusunda uyarıldığına vurgu yapılarak "Ancak Üst Kurulumuz tarafından yapılan yayın denetimlerinde maalesef ki, birçok yayıncı kuruluşun bu konuda gereken hassasiyeti göstermediği, kamuoyunda korku ve endişe uyandıracak şekilde haberlerin aktarıldığı, sahada yapılan devamlı canlı yayınların halkın ve yangın söndürme ekiplerinin motivasyonunu kıracak şekilde olduğu görülmektedir" denildi.

"Bugün itibari ile RTÜK Uzmanları tarafından cezai yaptırıma esas oluşturulması amacıyla raporlama çalışmasına başlanılmıştır" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu yayın ilkelerine uymayan medya hizmet sağlayıcılarına "en ağır müeyyidelerin uygulanacağı" belirtildi.

Açıklama, RTÜK yasasına göre "suç"

RTÜK üyesi İlhan Taşçı

RTÜK'ün açıklamasını DW Türkçe'ye değerlendiren Üst Kurul'un CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı, yazının doğru olduğunu belirtse de açıklamanın RTÜK yasasına aykırı olduğunu savundu. Taşçı, "Ebubekir Şahin'in bu talimatı RTÜK yasasına göre suçtur. Çünkü yasaya göre televizyon kanallarının neyi yayınlayıp neyi yayınlamayacağı kendi editöryel bağımsızlıkları ile ilgilidir. Hatta yayın hazırlık aşamasında dahi RTÜK'ün müdahalesi yasaktır. Yasanın bu açık hükmüne rağmen RTÜK Başkanının TV'lere gönderdiği bu talimat suçtur. Anlaşılan o ki yangını söndürmek yerine sansürlemek peşinde koşuyorlar" dedi.

RTÜK, yangınların başlamasından bir gün sonra yaptığı açıklamada da yangınlara ilişkin yayınlar konusunda uyarıda bulunarak, "Yayıncı kuruluşlarımız haberlerinde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınmaları ve abartılı ses ve görüntülere yer vermemeleri gerekmektedir" demişti. RTÜK, açıklamasında "Yayıncı kuruluşlarımızdan bu ve bunun gibi afet durumlarında özel itina beklediğimizin altını çizerek, aksi durumun çeşitli yaptırımları doğuracağını hatırlatırız" uyarısında bulunmuştu.

DHA, ANKA, DW / DBN

©️ Deutsche Welle Türkçe