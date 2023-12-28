RTÜK'ten Kızıl Goncalar dizisine ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), bir süredir kamoyunda ses getiren Kızıl Goncalar dizisine ceza verdiği bildirildi. RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "RTÜK tarikat ve cemaatlere boyun eğdi! Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine 'toplumun milli ve manevi değerlerine' aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para, 2 kez de program durdurma cezası verdi" dedi.

Fox Tv'de yayınlanan Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini oynadığı dizi, tarikat ve cemaat yapılanmalarını eleştirel bir dille işliyordu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin geçen günlerde dizi hakkında çok sayıda şikayet aldıklarını duyurmuştu.

RTÜK'ün HDP'li üyesi Necdet İpekyüz cezayı eleştirerek, "RTÜK bugün verdiği cezalarla birlikte 'düzenleyici' bir kurum olmaktan öte; iktidarın istemediği dizileri, haberleri ve yorum yapanları 'cezalandırıcı' bir kuruma dönüşmüş durumdadır" dedi.

Kızıl Goncalar dizisi kimde ve neden rahatsızlık yarattı? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

İlhan Taşçı'nın açıklamasına göre RTÜK ayrıca, Fox Tv'ye Türkiye'de ölümlü trafik kazasına neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu ve hakeme saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkındaki haberleri nedeniyle para cezası verdi. Halk TV'ye ise programlarında terör olayları ve LGBTI+'larla ilgili yapılan değerlendirmeler nedeniyle para cezası verildi. Sözcü TV'ye Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çalışanlarıyla ilgli bir programda geçen ifadeler nedeniyle para cezası verilirken, Tele 1, KRT ve TGRT kanallarına da farklı gerekçelerle para cezasına karar verildi.

DW/GY,EC

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