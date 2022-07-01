RTÜK’ten DW’ye erişim engeli açıklaması

Medya denetiminden sorumlu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), mahkeme kararıyla DW ve VOA internet sitelerine erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Medya denetiminden sorumlu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), mahkeme kararıyla yayın kuruluşları Deutsche Welle (DW) ve Amerika'nın Sesi'nin (VOA) internet sitelerine erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin RTÜK'ün açıklamasını sosyal medyada paylaştı.

Açıklamada RTÜK'ün DW ve VOA'ya lisans başvurusu için 72 saat verdiği hatırlatılarak, "Yasal süre sonunda RTÜK'e herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yayın lisansı olmadan yayın hizmetine devam edilen internet siteleri için yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edilmek zorunda kalınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

RTÜK açıklamada "Söz konusu alan adında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerce ilgili mevzuata uygun hareket edilmiş olsaydı bağımsız yargı tarafından erişimin engellenmesi müeyyidesi uygulanmayacaktı" ifadelerine yer vererek, "Bu yayın siteleri yasalarımız gereği ülkemizde şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde Üst Kurulumuz erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacaktır" dedi.

Açıklamada, RTÜK'ün "çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden" yana olduğu savunularak, "Sektöre rehber olan RTÜK, haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır" ifadesi kullanıldı.

DW'ye 30 Haziran'dan beri erişilemiyor

DW'nin yanı sıra VOA'nın internet sayfalarına 30 Haziran Perşembe gününden bu yana Türkiye'de erişim sağlanamıyor.

RTÜK, DW ve diğer uluslararası program sağlayıcıların Şubat 2022'de Türkiye'de lisans almasını talep etmişti.

Lisans almak Türk hükümetinin editoryal içeriği sansürlemesini mümkün hale getireceği için DW bu karara uymadı.

Peter Limbourg Fotoğraf: J. Röhl/DW

DW yasal yollara başvuracak

DW Genel Müdürü Peter Limbourg konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yaptığımız kapsamlı yazışmalarda ve ayrıca medya denetleme kurumu başkanıyla yaptığımız kişisel görüşmelerde DW'nin neden böyle bir lisans için başvuruda bulunamayacağını açıklamıştık. Örneğin, Türkiye'de lisanslı medya, RTÜK'ün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrimiçi içeriği silmekle yükümlü. Bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. DW, şimdi uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak."

Ne olmuştu?

RTÜK, 2019 yılının Ağustos ayında yayımlanan yönetmelikle internet üzerinden yayın yapan platformlara RTÜK'ten lisans alma şartı getirilmişti. RTÜK, AKP ve MHP'li üyeleri oy çokluğuyla 9 Şubat'ta aldığı kararı doğrultusunda da görüntülü haberleriyle ilgili lisans başvurusu yapmamaları gerekçesiyle VOA Türkçe ve DW Türkçe'ye erişim engellemesi getirilmesi için yargıya başvurmuştu. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği de bu başvuruyla engelleme kararı aldı. Karar da BTK tarafından uygulanmaya başlandı.

DW / SSB, JD