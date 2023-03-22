RTÜK’ten ceza yağmuru

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, Tele 1, Fox TV, Halk TV ve Show TV’ye yaptıkları eleştirel yayınlar nedeniyle verilen para cezası ve yayın durdurma cezalarını duyurarak kararları eleştirdi. Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabı Dad’ın tanıtıldığı Halk TV’ye suçluyu övmekten yüzde 5 para 5 kez de program durdurma cezası verildiğini yazan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yönelik "'Bazı kitaplar vardır ki bombadan daha tesirli' olmaya devam ediyor! Kitaptan korkanlar ülkesi. Terör örgütüne üyelik noldu?" ifadelerini kullandı. Taşcı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sorumluların istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal’ın sunucusu olduğu Güldür Güldür’e ceza veremeyince, programın yayınlandığı Show TV’ye de kadına şiddetten yüzde 5 para ve 5 kez de program cezası verildiğini açıkladı. Taşcı, "Oysa TRT’de kadına şiddetin alası var" eleşitirisinde bulundu.

Taşcı, Halk TV’ye Kayda Geçsin programında Turhan Çömez’in İskenderun’da jeneratör çalışmadığı için solunum cihazına bağlı insanların öldüğünü açıklamasının tarafsızlık ilkesine aykırı yayın olduğu gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verilmesini ise "Gerçeği söylemenin suç sayıldığı ülke!" sözleriyle değerlendirdi. Orta Sayfa programında dere yatağındaki yapılaşmanın ve yurt dışından aldığı ödeneklere karşın ıslah çalışması yapmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin eleştirilmesini küçük düşürme sayan RTÜK’ün Fox TV’ye yüzde 3 para cezası verdiğini belirten Taşcı, "İktidar belediyesi eleştirilemeyecek" diye yazdı.

Tele 1’e de Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın 18 Dakika programındaki "AKP’nin faşizan bir parti olduğu" ifadesi ve kadın yürüyüşü yasağının eleştirilmesi nedeniyle yüzde 3 para cezası verildiğini duyuran Taşcı, bu kararların tamamına karşı oy kullandığını açıkladı. RTÜK’ün Çarşamba günkü toplantısında 'seçim öncesi eleştirel yayın yapan yayıncıları hizaya getirmeyi hedeflediğini aldığı bu kararlarla çok net gösterdiğini' yazan Taşcı, "Ama meydanı boş bırakmayacağız. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı mücadelesini ödünsüz sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Mahiroğlu’ndan tepki: Halk TV'siz bir seçim mümkün olamaz

Halk TV’nin sahibi iş insanı Cafer Mahiroğlu da, RTÜK’ün kararını eleştirerek, "trollerin isteğiyle RTÜK yine ceza yağdırdığını" öne sürdü. Mahiroğlu, "Bir kitap tanıtıldığı için HALK TV'ye 5 program kapatma ve para cezası verildi. Bizim korkacağımızı sanıyorlar. HALK TV'nin arkasında yüz binlerce sessiz çığlık var çok istiyorsunuz biliyorum ama HALK TV'siz bir seçim mümkün olamaz" diye yazdı.

DW/SÖ,EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?