RTÜK Erol Mütercimler hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" denildi.

Önder İmam Hatipliler Derneği de imam hatip liselerini eleştiren Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Erol Mütercimler katıldığı bir televizyon programında yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o İmam Hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor, cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" ifadelerini kullanmıştı.

DW/SSB,ET

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