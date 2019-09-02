 RTÜK Erol Mütercimler hakkında inceleme başlattı | TÜRKİYE | DW | 08.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

RTÜK Erol Mütercimler hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler'in İmam Hatipler ile ilgili sözleri nedeniyle inceleme başlattı. Önder İmam Hatipliler Derneği de Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

default

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" denildi.

Önder İmam Hatipliler Derneği de imam hatip liselerini eleştiren Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Erol Mütercimler katıldığı bir televizyon programında yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o İmam Hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor, cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" ifadelerini kullanmıştı.

DW/SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

RTÜK'ten Tele1'e ekran karartma cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Tele1 kanalına 5 gün ekran karartma cezası verdiği bildirildi. Karar sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.  

RTÜK linç kampanyalarına zemin hazırlamakla suçlanıyor

Yayınları denetlemek ve düzenlemekle görevli RTÜK, bu görevini yapmayıp linç kampanyalarına zemin hazırlamakla suçlanıyor. Gazeteciler ve avukatlar RTÜK’ün "infaz kurumuna" dönüştüğü uyarısında bulunuyor.  

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı: Üç kez program durdurma cezası

RTÜK, Sevda Noyan'ın, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" sözleri nedeniyle Ülke TV'ye üç kez program durdurma cezası verdi.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

RTÜK tartışması: "Kurul, haber alma hakkına büyük engel"  

Benzer içerik

Deutschland Berlin Bildschirm mit Netflix

Türkiye'de internet yayınlarına RTÜK denetimi başladı 02.09.2019

İnternetten görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans zorunluluğuyla getirilen denetleme devrede. Hukukçular, RTÜK üyeleri ve gazeteci örgütleri, hükümetin hedefinin eleştirel yayınları engellemek olduğu görüşünde.

Türkei Fotoreportage Wirtschaft

AKP’den yasa teklifi: Tarım, gıda ve ormanlar nasıl etkilenecek? 11.07.2020

AKP tarafından verilen gıda, tarım ve ormanlara ilişkin torba yasa teklifi, komisyondan geçti. Ancak teklif her üç alanda çalışan uzman, akademisyen ve meslek odalarınca eleştiriliyor.

Pressefreiheit Symbolbild

Verilerle Türkiye’de yayın ve erişim yasakları 03.05.2020

Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Türkiye’de son 10 yılda kamuoyunu ilgilendiren olaylarda 600'ü aşkın yayın yasağı getirildi. Birçok yoldan engellenebilen haber içerikleriyse binlerle sayılıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız: Ben niye içerideyim?

Üç aydır cezaevinde olan gazeteci Müyesser Yıldız, "Ben niye içerideyim" diyerek artık hakim karşısına çıkmak istediğini belirtti.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  