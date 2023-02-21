  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) binasının giriş kapısı
Fotoğraf: Alican Uludağ/DW
MedyaTürkiye

RTÜK deprem yayınlarına ceza gündemiyle toplanacak

1 saat önce

RTÜK'ün yarın depremlerin ardından yaptıkları yayınlar nedeniyle Tele 1, Halk TV, FOX ve Habertürk’e ceza verilmesi gündemiyle toplanacağı belirtildi.

https://p.dw.com/p/4NnQD

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, RTÜK'ün Çarşamba günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları yayınlar nedeniyle Tele 1, Halk TV, FOX ve Habertürk'e ceza verilmesi gündemiyle toplanacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onbinlerce vatandaşımızın ölümüne sadece deprem değil, liyakatsizlik ve kibir neden oldu. Ve olası cezalarla hakikati saklayabileceklerini sanıyorlar" diyen Konuralp, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, yıkılmış şehirlerin, ebeveynsiz kalmış çocukların, yurtsuzlaşmış milyonların önümüze koyduğu hakikati hiçbir ceza gizleyemez" ifadelerini kullandı.

Taşçı: Hedeflenen gerçekleri karartmak

RTÜK Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı da, "RTÜK deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen yetersizlikleri, ihmalleri haberleştiren, gelişmeleri aktaran TV’lere üst sınırdan para, 5 kez de program durdurmaya varan cezalar için yarın toplanacak" diye yazdı.

Pazartesi günü de Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil'in Diyanet İşleri Başkanlığı'nı siyasal İslamcı olarak nitelemesi nedeniyle RTÜK'ün verdiği ceza uyarınca 23-25 Şubat arası Tele 1'in ekranının karartılacağını duyuran Taşçı, Diyanet'in deprem mağduru evlat edinilen çocuklarla nikah fetvasının tepki çektiğini hatırlatarak, hedeflenenin "gerçekleri karartmak olduğunu" ifade etmişti.

 

DW / SÖ,ET

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ın kuş bakışı görünümü - (14.02.2023)

Çürük raporlu aile sağlık merkezleri kullanıma açıldı

Felaket2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Erdbeben in der Türkei

Meclis tutanakları: Uyarılar yapıldı, önlem alınmadı

Meclis tutanakları: Uyarılar yapıldı, önlem alınmadı

Politika5 saat önce
Türkei Erdbeben l Stadt Antakya liegt in Trümmern

Binalarda kolonlar için denetim gelir mi?

Binalarda kolonlar için denetim gelir mi?

Felaket9 saat önce
Kahramanmaraş

Deprem felaketi ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Deprem felaketi ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Ekonomi10 saat önce
Kahramanmaraş'ta oluşturulan çadırkentlerden birinde kalan bir çocuk, sulu boya ile ev resmi yapıyor - (18.02.2023)

Depremzede kimsesiz çocuklar ne durumda?

Depremzede kimsesiz çocuklar ne durumda?

Felaket24 saat önce
Deprem sonrasında İskenderun'da kurulan çadırların yanına çocuklar için oyun alanları da yapıldı - (14.02.2023)

UNICEF: Deprem 5 milyon çocuğu etkiledi

UNICEF: Deprem 5 milyon çocuğu etkiledi

Felaket2 saat önce
6 Şubat'taki depremler İdlib bölgesinde yer alan Azmarin kentinde de büyük yıkıma yol açtı

Deprem sonrası Suriye'ye yardım neden gecikti?

Deprem sonrası Suriye'ye yardım neden gecikti?

Felaket20 Şubat 2023
Ana sayfaya dön