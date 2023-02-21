RTÜK deprem yayınlarına ceza gündemiyle toplanacak

RTÜK'ün yarın depremlerin ardından yaptıkları yayınlar nedeniyle Tele 1, Halk TV, FOX ve Habertürk’e ceza verilmesi gündemiyle toplanacağı belirtildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, RTÜK'ün Çarşamba günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları yayınlar nedeniyle Tele 1, Halk TV, FOX ve Habertürk'e ceza verilmesi gündemiyle toplanacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onbinlerce vatandaşımızın ölümüne sadece deprem değil, liyakatsizlik ve kibir neden oldu. Ve olası cezalarla hakikati saklayabileceklerini sanıyorlar" diyen Konuralp, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, yıkılmış şehirlerin, ebeveynsiz kalmış çocukların, yurtsuzlaşmış milyonların önümüze koyduğu hakikati hiçbir ceza gizleyemez" ifadelerini kullandı.

Taşçı: Hedeflenen gerçekleri karartmak

RTÜK Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı da, "RTÜK deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen yetersizlikleri, ihmalleri haberleştiren, gelişmeleri aktaran TV’lere üst sınırdan para, 5 kez de program durdurmaya varan cezalar için yarın toplanacak" diye yazdı.

Pazartesi günü de Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil'in Diyanet İşleri Başkanlığı'nı siyasal İslamcı olarak nitelemesi nedeniyle RTÜK'ün verdiği ceza uyarınca 23-25 Şubat arası Tele 1'in ekranının karartılacağını duyuran Taşçı, Diyanet'in deprem mağduru evlat edinilen çocuklarla nikah fetvasının tepki çektiğini hatırlatarak, hedeflenenin "gerçekleri karartmak olduğunu" ifade etmişti.

DW / SÖ,ET