 RTÜK Başkanı Yerlikaya istifa etti | TÜRKİYE | DW | 22.01.2019

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TÜRKİYE

RTÜK Başkanı Yerlikaya istifa etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya görevinden istifa etti.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.

Yazılı bir açıklama yapan Yerlikaya, annesinin geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yoğun bakımda olduğunu, babasının da sağlık sorunları yaşadığını kaydetti.

İlhan Yerlikaya, 25 Kasım 2015'ten bu yana RTÜK başkanlığı görevini yürütüyordu.

RTÜK'te yarın "En yaşlı RTÜK üyesi" sıfatıyla Arif Fırtına'nın başkanlığında yapılacak üst kurul toplantısında yeni başkan ve başkanvekilinin seçileceği bildirildi. Yerlikaya'nın RTÜK üyeliğine ise devam edeceği kaydedildi.

DW / BW, EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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