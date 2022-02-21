RTÜK'ün yabancı haber sitelerine lisans için tanıdığı süre başladı

Türk makamları, aralarında Deutsche Welle'nin (DW) de bulunduğu yabancı haber sitelerine erişim engeli getirme tehdidiyle, medyaya yönelik baskısını sürdürüyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet sitesinde Pazartesi günü yayınlanan tebligatta, Almanya'nın yurt dışına yayın yapan medya kuruluşu Deutsche Welle'nin internet sitesinde yayınlanan video içerikleri gerekçe gösterilerek, lisans başvurusunda bulunması talep edildi. Tebligatta DW'nin 72 saat içinde lisans başvurusunda bulunması gerektiği, aksi halde mahkeme kararı ile yayınlara erişim engeli getirileceği belirtildi.

RTÜK, yaklaşık bir buçuk hafta önce yabancı yayın kuruluşlarına lisans zorunluluğu getirileceğini açıklamış ancak bu zorunluluğun hangi tarihten itibaren geçerli olacağını bildirmemişti.

Lisans başvurusu talebi, 2019 yılında yürürlüğe giren bir yönetmeliğe dayanıyor.

Söz konusu yönetmelikle internet üzerinden yayın yapan platformlara RTÜK'ten lisans alma şartı getirilmişti.

Böylece hükümetin, film, video veya radyo içeriği yayınlayan internet platformlarını geniş kapsamlı olarak denetlemesinin yolu açılmıştı. RTÜK üyelerinin çoğunluğu hükümete yakın kişilerden oluşuyor.

Karar 9 Şubat'ta alınmıştı

RTÜK lisans kararını 9 Şubat'ta yapılan toplantıda almıştı. Ancak karar, tebligatın kurumun internet sitesinde yayınlanmasıyla resmiyet kazandı. 72 saatlik süre de tebligatın RTÜK'ün internet sitesinde ilan edilmesiyle başlamış oldu.

Karardan DW'nin yanı sıra Voice of America (Amerika'nın Sesi) ve Euronews'un Türkçe yayın yapan içerik sağlayıcıları da etkileniyor. DW, Amerika'nın Sesi ve Euronews yetkilileri konuya ilişkin görüşmeleri sürdürüyor.

Türk medyası büyük ölçüde doğrudan veya dolaylı olarak hükümetin kontrolünde bulunuyor. İnternetteki içerikler de güçlü bir düzenlemeye tabi tutuluyor.

Erdoğan kısa süre önce "milli ve ahlaki değerlere" aykırı medya içeriklerine karşı önlemlere başvurulacağını açıklamıştı.

dpa/TY,JD

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