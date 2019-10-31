RTÜK’ün Bildirici kararı TBMM’den dönebilir

RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin üyeliğinin düşürülmesinin ardından CHP bu kararın TBMM Başkanlığı’ndan ya da idari yargıdan döneceği beklentisi taşırken, Kurul üyeliği için yeni isim seçmenin gündeme gelmesi durumunda ise yine Bildirici’yi seçmeyi planlıyor.

Türkiye’de radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) CHP kontenjanında yer alan Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesine karar verdi. Karar AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla 2’ye karşı 6 oy ile alındı. Karara "Bildirici'nin tarafsızlığını yitirmesi” gerekçe gösterildi. Bildirici’nin üyeliği için HDP de, CHP’li üye ile birlikte karşı yönde oy kullandı.

Kurallar kapsamında Bildirici’nin yer almadığı toplantıda onun için savunmayı CHP kontenjanından seçilen diğer Üst Kurul üyesi İlhan Taşçı yaptı. Taşçı, toplantıda TBMM’nin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığını, milletvekillerinin oyları ile seçilen Bildirici’nin üyeliğinin RTÜK’te yapılan bir oylama ile sonlandırılamayacağı görüşünü dile getirdi.

Bildirici için kabul edilen metinde “üyelikten çekilme” ibaresinin yer alması dikkat çekti. Kurul kaynaklarından edinilen bilgiye göre RTÜK yasası üyelikten düşürmeyi değil, üyelikten çekilmeyi düzenliyor. Bildirici için alınan kararın metninde de bu nedenle “üyelikten çekilme” ibaresi bulunuyor. Üyelikten çekilmenin somut şartları arasında gizli bilgiyi ifşa etmek ve üst üste kurul toplantılarına katılmamak gibi nedenler var.

"TBMM ve CHP’nin iradesine karşı bir darbe”

Bildirici kararın alınmasının ardından DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, yarından itibaren yargıya başvuracağını ve kararın iptalini isteyeceğini söylüyor.

Bu kararın sadece kendisine karşı olmadığını, TBMM ve kendisini seçen CHP’nin iradesine karşı da bir darbe olduğunu söyleyen Bildirici, “Ben RTÜK’e 283 oyla seçildim ama şimdi 6 kişi el kaldırarak beni oradan attı” diyor.

Bildirici, 40 yıllık gazetecilik döneminde de hiçbir zaman susup oturmadığını belirterek, şunları vurguluyor:

“İstedikleri şey benim muhalefet yapmamam, susup oturmamdı. Oturup maaşımı alsam sorun olmayacaktı. Şimdiye kadar RTÜK’te başka bir kuruluşta görev yapan bir başkan olmamış. Bu bir ilk, ben de bunu dile getirdiğim için hedef oldum.”

"Karar hukuksuz”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada Bildirici’nin görevden çekilmiş sayılma kararının asıl sebebi olarak Bildirici’nin benzer bir talebi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin için gündeme getirmiş olmasını gösteriyor.

Bildirici’nin RTÜK Başkanı Şahin’in görevden alınmasına yönelik talebinin gerekçesi ise aynı anda Türksat ve Basın İlan Kurumu’nun da yönetiminde yer alıyor olması. Yasaya göre RTÜK yöneticileri Kurul ile ilgili şirketlerde çalışamıyor.

Özel, Bildirici’nin Şahin’in aynı anda birden fazla ilgili kurumda görev alması ile ilgili itirazını TBMM’de basın toplantısı ile açıkladığını hatırlatarak, bunun seçildiği Meclis’e karşı sorumluluğundan dolayı olduğunu kaydediyor.

“TBMM’nin seçtiği bir kişinin, seçilmiş diğer kişiler tarafından düşürülmesi mümkün değildir” diyen Özel, kararın hukuksuz olduğunu belirtiyor.

Karar Meclis'ten dönebilir

Bundan sonraki aşamada RTÜK’ün Bildirici’den boşalan üyelik için Meclis’e yeni bir ismin seçilmesi için bildirimde bulunması gerekiyor. Ancak DW Türkçe’nin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre TBMM Başkanlığı’nın RTÜK’ün bu talebini işleme koymayarak geri çevirme ihtimali yüksek.

Meclis Başkanlığı’nın böyle davranmayarak CHP’den yeni bir isim seçilmesini istemesi durumunda ise parti grubu yeniden Bildirici’yi seçmeyi ve böylelikle RTÜK’ün bu kararını boşa çıkarmayı planlıyor.

Bildirici’nin önündeki bir değer seçenek ise idari yargıya başvurmak. CHP’li hukukçular bu kararın idari yargıdan döneceğine kesin gözüyle bakıyor.

"Kaybeden RTÜK'tür”

RTÜK’te Bildirici’den önce görev yapmış olan İsmet Demirdöğen RTÜK Başkanı’nın kendi kişisel meselesine Kurul’u alet ettiğini söyleyerek, bu kararı böyle okuduğunu söylüyor.

“25 yıllık tarihte ilk kez bir üyelik düşürülüyor” diyen Demirdöğen, ama bunun ilk deneme olmadığını, daha önce de yine CHP’li üye Ali Öztunç’un üyeliğini düşürmeye çalıştıklarını ancak sadece kınama kararı alındığını, bu kınamanın da yargıdan döndüğünü aktarıyor.

Demirdöğen, Bildirici için alınan kararın da yargıdan döneceğini beklediğini ifade ederken, “Muhalefeti susturmak ve parlamentonun üstüne çıkma cesaretini gösterebilmeleri bakımından ibret verici bir karar” diyor.

RTÜK’ün bu kararıyla parlamento iradesini yok saydığını belirten Demirdöğen, “Meslekte saygın bir ismin yönelttiği eleştirilerden rahatsızlık duymak sağlıklı bir ruh hali değil bana göre. Kaybeden RTÜK'tür” ifadesini kullanıyor.

Bildirici’nin üyeliği ile ilgili alınan karar meslek kuruluşlarınca kınanırken, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada “Meclisin iradesi yok sayılarak Bildirici'nin iktidar çoğunluğu kararıyla RTÜK üyeliğinin sona erdirilmesini kınıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Gülsen Solaker / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe