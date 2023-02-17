RSF'ten Türkiye'ye basın özgürlüğü uyarısı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Almanya örgütü tarafından yayımlanan basın açıklamasında, Türk hükümetine ülkede yaşanan deprem felaketinin basın özgürlüğünün "daha da kısıtlanması" için kullanılmaması uyarısı yapıldı.

Örgütün yöneticisi Christian Mihr, "Türk mercileri trajediyi basın özgürlüğünü daha da kısıtlamak için kullanmamalı. Basın mensuplarına yönelik çok sayıda saldırı, gözaltı ve caydırma girişimleri alarm verici. Buna derhal son verilmeli! Deprem bölgesine giden gazeteciler korkunç koşullar altında işlerini yapıyor. Onların yaptıkları haberler her zamankinden daha önemli" dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bu yana basın özgürlüğünün, gazetecilere yönelik psikolojik şiddet, tutuklama, dava açma, internette kovuşturma ve Twitter'e erişimin kısıtlanması gibi yollarla ihlal edildiğinin kaydedildiğine işaret etti. Örgütün açıklamasında, basın mensuplarına "güvenlik güçleri ve devleti aşağılama" suçunun yöneltildiği; rejimin bu şekilde depremle ilgili haberleri engellemeye ve yetkili birimlerin tepkilerini kontrol altında tutmaya çalıştığına yer verildi.

"Yabancı medya üzerindeki baskı arttı"

RSF, sadece 8 Şubat'ta üç gazetecinin sahte iddialarla gözaltına alındığını açıkladı. Mezopotamya Haber Ajansı'ndan (MA) Mahmut Altındaş, muhabirlerinin tamamı kadınlardan oluşan JinNews haber ajansından Sema Çağlak'ın Urfa'nın Birecik ilçesinde turkuaz basın kartı sahibi olmadıkları gerekçesiyle tutuklandığına, Mezopotamya muhabiri Mehmet Güleş'in de Diyarbakır'da "nefreti körüklediği" gerekçesiyle bir yardım gönüllüsüyle beraber tutuklandığına, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına yer verildi.

Açıklamada ayrıca yabancı medya organları üzerindeki baskının da arttığına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın deprem bölgesine gitmek ve depremzedelerle konuşmak isteyen yabancı medya mensuplarına akreditasyon zorunluluğu getirdiğine dikkat çekildi.

Basın açıklamasında ayrıca, internet üzerinden haber akışının da engellendiği, 7 Şubat'tainternetin on saatten fazla ciddi biçimde kısıtlandığı belirtildi.RSF'in basın açıklaması iki gün önce de İngilizce yayımlanmış ve bu açıklamada örgütün Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu'nun görüşlerine yer verilmişti. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, "Türk yetkililer Türkiye'nin yaşadığı trajediyi basın özgürlüğünü daha da engellemek için kullanmamalı. Kısıtlamaların yaygınlaştırılması, saldırılar, tutuklamalar ya da gazetecilere yönelik tehditler kaygı verici ve derhal sonlandırılmalı. Deprem olan kentlere gönderilen gazeteciler sadece işlerini yapıyor. Bu korkunç şartlar altında bilgi, herkes için her zamankinden daha gerekli" değerlendirmesi yapmıştı.

DW/BÖ,HT