RSF: Türk hükümeti yabancı gazetecilerin çalışmasını engelliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Türk hükümetine ülkedeki uluslararası basın mensuplarının işlerini engellememe ve süresi dolan akreditasyonları uzatma çağrısı yaptı.

RSF'ten yapılan açıklamada, gazetecilerin görevini yapmasının engellendiği ve bunun "bağımsız yabancı kaynakların haber yapmasını sınırlandımak amacıyla" yapıldığını öne sürdü.

RSF'in açıklaması, Türkiye'deki yabancı gazetecilerin Perşembe günü Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ile AB Komisyonu Başkanı Yardımcısı Jyrki Katanien'in basın toplantısına alınmamalarının ardından yapıldı.

RSF Almanya Temsilcisi Christian Mihr, "Türk yetkililer yabancı muhabirlerin Türkiye'de özgürce çalışmasına derhal olanak sağlamalı" dedi.

RSF Almanya Temsilcisi Mihr

Türkiye'de görev yapan yabancı gazetecilerin yanı sıra Alman basın mensuplarının neredeyse yarısının basın kartları, sürelerinin dolmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen yenilenmedi.

Ankara'nın onayıyla yıllık olarak dağıtılan basın kartları, yabancı basın mensuplarının Türkiye'de çalışabilmesi için resmi izin niteliği taşımanın yanı sıra Türkiye'de oturma izni için de ön koşullar arasında sayılıyor.

Basın kartlarının yenilenmemesi yabancı gazeteciler arasında endişeye yol açtı. Geçerli basın kartının ibraz edilememesi güvenlik denetimlerinde sorun yaratabileceği gibi oturma izninin uzatılamaması sınır dışı riskini de beraberinde getiriyor.

Türk hükümet yetkilileri, basın kartlarının yenilenmesindeki gecikmeyi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreci nedeniyle idari nedenlerden kaynaklandığını belirtiyor.

RSF Almanya Temsilcisi Mihr, Alman hükümetinden, Türkiye’deki siyasi gelişmelere rağmen tüm yabancı basın mensuplarının akkreditasyonlarını uzatılması için Ankara’ya "açık ve net baskı" yapmasını talep etti.

Alman Dışişleri'nin verdiği bilgiye göre, Ankara'daki Alman Büyükelçiliği ve İstanbu'daki Alman Başkonsolosluğu, Alman gazetecilerle iletişim halinde.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün basın özgürlüğünün endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 157'inci sırada yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığından eleştiri

Alman Dışişleri Bakanlığı son olarak Şubat ayı ortasında yaptığı açıklamada, Türkiye'de görev yapan Alman basın ve medya mensuplarının basın kartlarının yenilenmesindeki gecikmeleri eleştirerek, oturma izninin uzatılması için de gerekli olan basın kartları ile ilgili işlemlerin hızlandırılmasını talep etmişti.

DW,dpa,AFP/GA,MK

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