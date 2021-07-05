 RSF Almanya′dan Türkiye′ye akreditasyon tepkisi | Almanya | DW | 20.07.2021

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Almanya

RSF Almanya'dan Türkiye'ye akreditasyon tepkisi

Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya, Stern muhabirine akreditasyon verilmemesine tepki gösterdi. Kuruluş Türkiye’de yetkililerin bu yolla eleştirel basına baskı yaptığını savundu.

Symbolbild Reporter ohne Grenzen 2013 Pressefreiheit

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Alman İkinci Televizyonu ZDF'in İstanbul bürosu şefi ve Tagesspiegel gazetesinin muhabiri artık Türkiye'de çalışamayacak. Basın mensuplarının akreditasyonlarının uzatılmama sebebi henüz bilinmiyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türk hükümetini ülkede çalışan yabancı gazetecilerin işini yapmalarını engellemekle suçladı. Aralarında Almanların da olduğu birçok gazetecinin akreditasyonu henüz uzatılmadı.

Basın kartlarının süresi uzatılmayan Alman gazeteciler Jörg Brase ve Thomas Seibert Türkiye’den ayrıldı. Seibert, akreditasyon alamamalarının “Batılı basın mensuplarına verilen bir mesaj” olduğunu söyledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türk yetkililerin yabancı gazetecilere yönelik akreditasyon sürecini "keyfi" olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Alman Stern dergisinin Ortadoğu muhabiri Jonas Breng'in basın kartının uzatılmaması üzerine açıklama yapan RSF Almanya, "bu şekilde Türk yetkililerin eleştirel basını baskı altına aldığını ve haberlerini kısıtladığını" öne sürdü.

RSF Almanya Salı günü yaptığı açıklamada, Stern muhabiri Jonas Breng'in akreditasyonunun hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildiğini ifade etti. Bu nedenle Breng'in Ortadoğu muhabiri olarak İstanbul'dan görev yapması mümkün olmuyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya‘nın verdiği bilgiye göre Breng şu anda basın kartı verilmeyen tek Alman gazeteci. Daha önceki yıllarda da Tagesspiegel gazetesi muhabiri Thomas Seibert ve ZDF televizyonu muhabiri Jörg Brase akreditasyon sorunu yaşamıştı.

Alman gazeteciler Thomas Seibert ve Jörg Brase (soldan sağa)

Alman gazeteciler Thomas Seibert ve Jörg Brase (soldan sağa)

RSF Almanya Temsilcisi Christian Mihr, akreditasyon verilmemesinin, "eleştirel gazetecilerin kasıtlı olarak engellenmesi" için yapıldığını savundu. Mihr bu nedenle, akreditasyon verilmeyen basın mensuplarının başvurabilecekleri bağımsız bir merci olmasını talep etti. 

Yabancı gazeteciler akreditasyonları olmadan bir takım mesleki haklarından mahrum kalıyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığının basın toplantılarına katılamıyor ya da protesto eylemlerinde polis müdahalelerini çekemiyor. Aynı zamanda polisin akreditasyonu olmayan basın mensuplarının sokak röportajlarını engelleme hakkı olduğuna dikkat çekiliyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler yabancı gazeteciler için akreditasyonun sadece çalışma izni değil, oturum izni için de gerekli olduğunu vurguluyor. 

epd / GA, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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