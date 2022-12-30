RSF: 20 yılda 1668 gazeteci öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, son 20 yılda dünya çapında mesleği nedeniyle bin 668 gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi. Türkiye, 9 ölümle Avrupa'da gazeteciler için en tehlikeli üçüncü ülke olarak sıralandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), son 20 yılda dünya çapında bin 668 gazetecinin görevi nedeniyle öldürüldüğünü bildirdi. RSF'nin 2003-2022 yıllarını kapsayan verilerine göre dünyada gazeteciler açısından en tehlikeli ülkeler Irak ve Suriye oldu. Bu iki ülkede son 20 yılda toplam 578 gazeteci öldürüldü. Irak ve Suriye'yi 125 cinayetle Meksika, 107 cinayetle Filipinler izledi. Pakistan'da 93, Afganistan'da 81 ve Somali'de 78 gazeteci öldürüldü.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, 2003-2022 döneminin haber alma özgürlüğü açısından en ölümcül dönemlerden biri olduğunu belirterek "Rakamların arkasında yüzler, kişilikler, yetenekler var. Haber alma, gerçeği arama ve gazetecilik aşkı uğruna canlarını verenlerin kararlılığı var" diye konuştu.

"En karanlık yıllar 2012 ve 2013"

RSF raporunda gazeteciler açısından "en karanlık dönemin", büyük ölçüde Suriye savaşına bağlı olarak 2012 ve 2013 yılları olduğu belirtildi. 2012'de 144 ve 2013 yılında 142 gazetecinin öldürüldüğü, ardından gelen dönemde cinayetlerde düşüş yaşandığı ve 2019'da en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.

Ancak Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş, öldürülen gazeteci sayısında yeniden artışa yol açtı. RSF, 2021'de 51, 2022'de ise şimdiye kadar 58 gazetecinin görev başında öldürüldüğünü bildirdi. Ukrayna'da son 19 yılda toplam 12 medya mensubu öldürülürken bu yıl savaşın başlangıcından sonra 8 gazeteci ölümü kaydedildiği belirtildi.

Türkiye Rusya ve Ukrayna'nın ardından üçüncü

Rusya, son 20 yılda öldürülen 25 gazeteciyle Avrupa'nın gazeteciler için en tehlikeli ülkesi oldu. Rusya'yı 20 ölümle Ukrayna izledi. Türkiye, 9 ölümle Avrupa'da gazeteciler açısından en tehlikeli üçüncü ülke olarak sıralandı. Türkiye'nin ardından Fransa, 2015 yılındaki Charlie Hebdo saldırısı nedeniyle dördüncü sırada yer aldı.

Raporda savaş ve silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerin en riskli bölgeler olduğu, ancak bunun diğer bölgelerin daha güvenli durumda olduğu anlamına gelmediği vurgulandı. RSF, "Son 20 yılda gerçekte 'barış' bölgelerinde, 'savaş' bölgelerinden daha fazla gazeteci öldürüldü. Vakaların çoğu, organize suç ve yolsuzlukların araştırılmasıyla bağlantılıydı" vurgusu yaptı.

Bu bağlamda Amerika'nın medya mensupları için en tehlikeli kıta olduğunu belirten RSF, dünya çapında gazeteci cinayetlerinin neredeyse yarısının Amerika kıtasında işlendiğine işaret etti. Rapora göre son 20 yılda Meksika'da 125, Brezilya'da 42, Kolombiya'da 31 ve Honduras'ta 26 gazeteci görevi nedeniyle öldürüldü.

DW,AFP/BK,JD