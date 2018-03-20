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Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell, enerji şirketi. İngiltere'nin başkenti Londra ve Hollanda'nın Lahey kenti olmak üzere iki idari merkezi bulunmaktadır.

2016 yılı itibariyle 93 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 2015 yılında 265 milyar ABD doları ciro yapmıştır. DW Türkçe'nin Shell ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Nijer Deltası'na sızan petrolün kurbanı yerli halk 20.03.2018

Nijer Deltası'nda 60 yıldır petrol çıkarılıyor. Bazı kesimler aşırı zenginleşirken, 180 milyonluk nüfusun çoğunluğu bu durumdan kazanç sağlayamıyor. Üstelik BM'nin verilerine göre petrol tesislerinden kaynaklanan sızıntıların doğaya verdiği zararın giderilmesi 30 yıl sürecek. İhtiyaç duyulan paranın ise 1 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

File - A view of the gas measuring station Sudzha, just 200 metres from the Ukrainian border, Kursk region, Russian Federation, 13 January 2009. EPA/MAXIM SHIPENKOV/dpa (zu dpa Energie bleibt das Herzstück der Wirtschaftsbeziehungen mit Russland vom 12.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Gazprom Türkiye'ye doğalgaz indirimini iptal etti 29.01.2016

Rus enerji şirketi Gazprom'un Türkiye'ye uyguladığı yüzde 10.25'lik indirimi iptal ettiği bildirildi.

DW ile Haber 28.09.2015 - 18:00 28.09.2015

Dünyada günün öne çıkan gelişmelerinin derlendiği 100 saniyelik haber turu.
FILE - In this April 17, 2015 file photo, with the Olympic Mountains in the background, a small boat crosses in front of an oil drilling rig as it arrives in Port Angeles, Wash., aboard a transport ship after traveling across the Pacific. Royal Dutch Shell hopes to use the rig for exploratory drilling during the summer open-water season in the Chukchi Sea off Alaska's northwest coast, if it can get the permits. Attorneys for Royal Dutch Shell PLC presented testimony to a federal court judge Tuesday, April 28, 2015, that the company needs safety zones around its Arctic drill fleet to prevent Greenpeace USA activists from endangering company workers and themselves.(Daniella Beccaria/seattlepi.com via AP, File) MAGS OUT; NO SALES; SEATTLE TIMES OUT; TV OUT; MANDATORY CREDIT _eingest. sc

Shell Arktika'da petrol aramaya son verdi 28.09.2015

Shell, Arktika’daki tartışmalı petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine son verdi. Enerji devi, denemelerinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.
FILE - The first spare pipes for the Nord-Stream Baltic Sea pipeline are stored on shore in Lubmin, Germany, 19 June 2012. The central storage facility will have 480 spare pipe sections. The 12 meter long pipes will be stored for 50 years in the 5.5 million euro expensive warehouse in case the pipeline needs repair. Photo: STEFAN SAUER/dpa (zu dpa:Russen und Europäer bauen zwei neue Stränge für Nord Stream vom 18.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Kuzey Akımı'nın kapasitesi genişliyor 04.09.2015

Kuzey Akımı doğalgaz boru hattının kapasitesi iki katına çıkarılacak. 2019'da Avrupa'ya ek 55 milyar metreküp doğalgaz pompalanacak.
ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR ABLAUF DER SPERRFRIST, 11. März, 21.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! - ARCHIV - Der Bohrturm einer Ölförderplattform, die nach dem Prinzip des «Fracking» arbeitet, ist am 09.03.2012 in Tunkhannock, Pennsylvania, USA, als Sillhouette zu sehen. Fracking hat möglicherweise gesundheitsgefährdende Auswirkungen auf das Oberflächenwasser. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler von der Forscherorganisation «Resources for the Future». Foto: Jim Lo Scalzo/epa/dpa (zu dpa «Fracking belastet das Oberflächenwasser» vom 11.03.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Tunus'ta kaya gazı kavgası 27.03.2013

Petrol devi Shell, Tunus'da kaya gazı çıkarmak istiyor. Doğaya zarar verileceğinden endişelenenler ise bu planlara karşı çıkıyor.
Turkish technicians standing in front of three national flags at the Botas pumping station before the inauguration ceremony for the natural gas pipe-line 'Blue Stream' from Russia to Turkey through the Black Sea, in the village of Durusu near Samsun, northern Turkey, Thursday 17 November 2005. EPA/KERIM OKTEN +++(c) dpa - Report+++

Karadeniz hareketleniyor 08.03.2013

Dünyanın dev enerji şirketleri Karadeniz’deki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karadeniz’in potansiyeli henüz netleşmese de bölge üzerindeki çalışmalar artıyor.
Titel: DW_Delta2 Schlagworte: Öl, Bodo, Nigerdelta, Shell, Umweltverschmutzung, Kentebe Ebiaridor, Environmental Rights Action (ERA), Nigeria Fotograf: Katrin Gänsler Aufnahmedatum: 08. August 2012 Aufnahmeort: Bodo, Nigerdelta, Nigeria Bildbeschreibung: Kentebe Ebiaridor, Mitarbeiter der Organisation Environmental Rights Action (ERA), zeigt die Ölverschmutzung im Dorf Bodo

Petrol devine dava 11.10.2012

Shell, Nijerya’da çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle Hollanda’nın Lahey kentinde mahkeme önüne çıkartılıyor. Dava birçok anlamda bir ilki ifade ediyor.
HANDOUT - Undatierte Aufnahme zeigt die Elgin-Gasplattform des französischen Energiekonzerns Total in der Nordsee. Die Platform leckt. Zwei Tage nach Bekanntwerden eines Lecks an einer Plattform des französischen Total-Konzerns strömt ungehindert kondensiertes Gas in die Nordsee vor Schottland. Es habe sich ein Film auf der Wasseroberfläche gebildet, sagte ein Firmensprecher. Das Unternehmen versuche alles, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Foto: Total dpa (zu dpa 1304 am 27.03.2012) usage Germany only, Verwendung nur in Deutschland

Kuzey Denizi'nde felaket çanları çalıyor 28.03.2012

Kuzey Denizi’nde Total şirketine ait petrol platformundaki gaz sızıntısı sürüyor. Sızıntıya neden olan deliği kapatma çalışmalarının aylar alacağı belirtilirken, çevreciler ateş püskürüyor.
Publikum beim Rammstein-Konzert, Juli 2010

15.09.2010 - Alman basınından özetler 15.09.2010

Dört yılda bir yapılan, Alman gençlerinin nabzını tutan Shell Araştırması'nın sonuçları bugünkü Alman gazetelerinde geniş yer buluyor. Araştırmanın ortaya koyduğu veriler, sosyo-ekonomik açıdan değerlendiriliyor.
Drei Studenten der Johann-Wolfgang-Goethe Universitaet in Frankfurt am Main, liegen am Mittwoch, 4. Juni 2008 auf dem Campus der Universitaet lernend im Gras. Die Abschaffung der Studiengebuehren in Hessen hat ein geteiltes Echo ausgeloest. (AP Photo/Daniel Roland) --- Three students of the Johann-Wolfgang Goethe- University in Frankfurt, central Germany, work in the gras at the university campus, on Wednesday, June 4, 2008. (AP Photo/Daniel Roland)

Alman gençleri iyimserleşiyor 14.09.2010

Alman gençlerinin nabzını tutmak için dört yılda bir yapılan Shell Araştırması, bu yıl iyimser sonuçlar verdi. Araştırmaya göre, Alman gençleri geleceğe iyimser bakıyor. Ancak iyimserlik sosyal tabakayla ilişkili.
Themenbild Schule und Studium 1 Quelle: ImageSource, 2005

Günümüz Alman gençliği materyalist çıktı 15.04.2009

Almanya'da gençler üzerinde düzenli olarak yapılan Shell Araştırması'nın sonuçlarına göre, günümüzün gençliği önceki nesillerde görülmediği kadar materyalist ve güvenliklerine düşkünler.
Blick auf Rohrleitungen auf dem Werksgelände der Punta Cardon-Raffinerie auf der venezuelanischen Halbinsel Paraguana, aufgenommen im Jahr 1980. Die Rohölpreise sind am 7.9.2000 in New York auf das höchste Niveau seit zehn Jahren gestiegen. Rohöl zur Oktoberauslieferung legte am Warenterminmarkt New York Mercantile Exchange um 1,07 Dollar auf 34,90 Dollar je Barrel zu. Das war der höchste Stand seit November 1990. Der Ölpreis hatte am 10. Oktober 1990 während der Golfkrise 41,15 Dollar je Barrel erreicht. Ölexperten verwiesen auf die extrem geringen Rohöl-, Benzin- und Heizölvorräte, denen eine starke Nachfrage in den USA, Europa und Asien gegenübersteht. In den europäischen Staaten haben die hohen Rohölpreise inzwischen für einige Branchen (z.B. Spediteure) ein existenzbedrohendes Ausmaß erreicht. Außerdem wird die Inflationsgefahr geschürt. ***Zu Polansky, Politik mit dem Füllhorn - Venezuelas Ölmilliarden***

Petrol fiyatlarında dalgalanma 02.11.2007

Hafta ortasında 96 doların üstüne çıkan Amerikan petrol varil fiyatı bugün Asya piyasalarında 93’lere geriledi. Uzmanlar ise petrol piyasalarında yaşanan durulmanın uzun sürmeyeceği uyarısında bulunuyor.
Braunkohlekraftwerk und Windkraftanlage Windkrafträder drehen sich am Dienstag (28.06.2005) vor einem Braunkohlekraftwerk bei Titz in Nordrhein-Westfalen. Während die Windenergie bei der neuen nordrhein-westfälischen Landesregierung (CDU/FDP) immer mehr in Frage gestellt wird, ist die Zukunft des Braunkohletagebaus gesichert. Foto: Roland Weihrauch dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

Büyük şirketler yeni enerjilere yatırım yapıyor 29.09.2005

Altenatif enerji kaynaklarının sınırsız olduğunu dile getiren Worldwatch Enstitüsü Enstitü Başkanı Christopher Flavin, Johannesburg’daki Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Shell, BP ve Mitsubishi gibi büyük sanayi tröstlerinin alternatif teknolojilere geçen yıl 30 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.
An unidentified Ijaw militant loyal to Dokubo Asari drives a spead boat past the Soku oil well belonging to Shell oil company in Soku creek , in the Niger Delta area of Nigeria, Thursday Sept. 30, 2004. A tentative truce between Ijaw militia fighters and government troops in Nigeria's oil-rich south appeared to be holding Thursday as the two sides held a second round of talks in the capital, officials said. (AP Photo/George Osodi)

Afrika'da petrol sevinci 21.09.2005

Katrina Kasırgası’nın ardından Petrol İhrac Eden Devletler Teşkilatı OPEC’in günlük üretim kapasitesini arttırma kararı alsa da Afrika ülkelerine petrol sevinci yaşanıyor.