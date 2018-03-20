Royal Dutch Shell, enerji şirketi. İngiltere'nin başkenti Londra ve Hollanda'nın Lahey kenti olmak üzere iki idari merkezi bulunmaktadır.

2016 yılı itibariyle 93 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 2015 yılında 265 milyar ABD doları ciro yapmıştır. DW Türkçe'nin Shell ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.