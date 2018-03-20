Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Royal Dutch Shell, enerji şirketi. İngiltere'nin başkenti Londra ve Hollanda'nın Lahey kenti olmak üzere iki idari merkezi bulunmaktadır.
2016 yılı itibariyle 93 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 2015 yılında 265 milyar ABD doları ciro yapmıştır. DW Türkçe'nin Shell ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Nijer Deltası'nda 60 yıldır petrol çıkarılıyor. Bazı kesimler aşırı zenginleşirken, 180 milyonluk nüfusun çoğunluğu bu durumdan kazanç sağlayamıyor. Üstelik BM'nin verilerine göre petrol tesislerinden kaynaklanan sızıntıların doğaya verdiği zararın giderilmesi 30 yıl sürecek. İhtiyaç duyulan paranın ise 1 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Altenatif enerji kaynaklarının sınırsız olduğunu dile getiren Worldwatch Enstitüsü Enstitü Başkanı Christopher Flavin, Johannesburg’daki Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Shell, BP ve Mitsubishi gibi büyük sanayi tröstlerinin alternatif teknolojilere geçen yıl 30 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.