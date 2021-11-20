Rotterdam'daki korona gösterisinde polis uyarı ateşi açtı

Hollanda’nın Rotterdam kentinde hükümetin koronavirüs önlemlerini protesto etmek için Cuma akşamı düzenlenen gösteride, polisin uyarı ateşi açması sonucu yedi kişi yaralandı, 20'den fazla kişi de gözaltına alındı.

Hollanda Adalet Bakanı Ferd Grapperhaus Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, göstericilerin "polise, görevlilere ve itfaiye ekiplerine aşırı şiddet" gösterdiğini ifade etti. Grapperhaus, polisin neden ateş açtığına ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatacaklarını belirtti.

Göstericilerin şiddetini kınayarak "bir şiddet çılgınlığı" olarak nitelendiren Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb da Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada polisin kendini korumak için silah kullanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Korona önlemlerini protesto için düzenlenen gösteri şiddet olayları ile sona erdi

Gösteri kontrolden çıktı

Hükümetin koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri protesto için kentin merkezinde daha önceden bildirilmeyen bir gösteri düzenlendi. Ancak ilerleyen saatlerde kontrolden çıkan gösteride, eylemciler kaldırım ve caddelerde ateş yaktı, polis arabalarını ateşe verdi, polise taş ve sert cisimler attı.

Polisin müdahalesine karşılık veren göstericiler ve polis arasında çatışma çıktı. Bunun üzerine polis göstericileri dağıtmak için uyarı ateşi açtı.

Polis yetkilileri tarafından Cuma gecesi yapılan açıklamada, polisin göstericilere uyarı ateşi açtığı ve bunun sonucunda aralarında polislerin de bulunduğu toplam yedi kişinin yaralandığı belirtildi. Polisin açıklamasında, olaylar sonrası 10'da fazla göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Polisin çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi

Belediye yönetimi kamusal düzenin sağlanabilmesi için olayların meydana geldiği bölgede toplanma yasağı ilan etti.

Rotterdam'da yaşananların Cumartesi günü Amsterdam ve Breda'da düzenleneceği bildirilen eylemler üzerinde olumsuz etkide bulunmasından endişe ediliyor.

Protestolar sonrasında Rotterdam'ın merkezi

Koronavirüs salgının başından bu yana en yüksek vaka sayılarına ulaşan Hollanda'da hükümet 13 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere üç hafta boyunca kısmen kapanma kararı almıştı. Hükümet kapanma sonrasında boş zaman aktiviteleri ve gastronomi sektöründe 2G (aşılı ve hastalığı geçirmiş olma) kuralını hedefliyor.

dpa,AFP/MY,JD

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