Roth: DW'ye yayın yasağı kabul edilemez

Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth, Deutsche Welle'nin (DW) Rusya'da yasaklanmasına tepki gösterdi. Roth "Deutsche Welle'ye Rusya'da yayın yasağı ve Moskova bürosunun kapatılması hiçbir biçimde kabul edilemez" dedi.

Kararın Rus devlet televizyonu RT Almanca'ya Almanya'da yayın yasağı getirilmesine bir tepki olarak düşünüldüğünü söyleyen Roth "Ancak bu eşitleme herhangi bir dayanaktan mahrum" dedi.

Roth RT Almanca'nın lisansı olmadan yayın yaptığını ve izin başvurusunda bulunmadığını söyledi. Bunun DW'nin durumundan "tamamen farklı" olduğunu belirten Roth "Ayrıca DW devlete mesafeli bir teşkilatlanmaya sahiptir" dedi. Roth "Bunun anlamı şudur, RT Almanca'dan farklı olarak Alman devleti yayının şekillendirilmesi üzerinde bir etkiye sahip değildir" diye konuştu.

Roth, Rus tarafına "RT'nin lisans hukukundan doğan sorunları siyasi bir tepki için istismar etmeme" çağrısı yaparak, gerilimin yatışması için adımlar atılması gerektiğini söyledi.

DW Genel Müdürü Limbourg: Aşırı bir tepki

Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg da Rus hükümetinin attığı adımı "aşırı bir tepki" olarak niteledi. "Moskova'daki büroyu kapatıyorlar. Rusya'dan bundan sonra hiçbir konuda hiçbir biçimde yayın yapılmamasını istiyorlar. Ve sanıyorum muhabirlerimiz de ülkeyi terk etmek zorunda kalacak" diyen Limbourg tüm bunların Rus hükümetinin "aşırı bir tepki" verdiğini gösterdiğini belirtti.

Limbourg "RT Almanca ile Deutsche Welle arasında benzerlik kuramazsınız. Biz kamu yayın kuruluşuyuz bir devlet kanalı değiliz. Öte yandan Rus gazetecilerin Almanya'da özgürce çalışmayı sürdürdüklerini ve ne istiyorlarsa yayınlayabildiklerini görmeliyiz. Bizim çalışma arkadaşlarımızın durumu ise öyle değil" dedi. Limbourg konuyla ilgili hukuki adımların atılacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Almanya'da televizyon yayınları konusunda yetkili olan İzin ve Denetim Komisyonu (ZAK) RT Almanca'nın Almanya'daki yayınlarını dün yasakladı. Yasağa RT Almanca'nın yayın lisansının eksik olması gerekçe gösterilmişti. Rusya da bunun üzerine Almanya’nın yurt dışına yayın yapan medya kuruluşu olan Deutsche Welle'nin (DW) yayınlarını yasakladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre DW'nin Rusya'da uydu ve diğer yayın araçları üzerinden Rusça yayın yapması engellendi. DW'nin Moskova bürosu kapatıldı ve muhabirlerinin akreditasyonları da iptal edildi.

DW, AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe