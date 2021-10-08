Rodrigo Duterte

Telefonla dolandırıcılık hikayeleri

Dünya çapında 978 milyon insan son bir yıl içinde 146,3 milyar euro tutarında dolandırıldı. En çok başvurulan hileler: Tuzak e-postalarla ile şifre, kişisel veri ve telefon numaralarına ulaşmak. Ya da internet üzerinden aşk dolandırıcılığı. Sadece bu yolla ABD'de geçen yıl 127 milyon euroluk dolandırılcılık yapıldı. İşte Filipinler polisinin küresel dolandırıcılık şebelerine yaptığı baskınlar: