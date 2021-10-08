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Filipinli avukat ve politikacı. Rodrigo Duterte Filipinler'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle çıktı.
Sert söylemleri ile dikkat çeken Duterte bu göreve seçilmeden önce 30 yıl boyunca Davao kentinin belediye başkanlığını yapmıştı. Rodrigo Duterte'nin seçim kampanyası sırasında bir tecavüz mağduru için ettiği sözler büyük tepki çekmişti.
Dünya çapında 978 milyon insan son bir yıl içinde 146,3 milyar euro tutarında dolandırıldı. En çok başvurulan hileler: Tuzak e-postalarla ile şifre, kişisel veri ve telefon numaralarına ulaşmak. Ya da internet üzerinden aşk dolandırıcılığı. Sadece bu yolla ABD'de geçen yıl 127 milyon euroluk dolandırılcılık yapıldı. İşte Filipinler polisinin küresel dolandırıcılık şebelerine yaptığı baskınlar: