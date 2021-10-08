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Rodrigo Duterte

Filipinli avukat ve politikacı. Rodrigo Duterte Filipinler'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle çıktı.

Sert söylemleri ile dikkat çeken Duterte bu göreve seçilmeden önce 30 yıl boyunca Davao kentinin belediye başkanlığını yapmıştı. Rodrigo Duterte'nin seçim kampanyası sırasında bir tecavüz mağduru için ettiği sözler büyük tepki çekmişti.

8.10.2021. Bildkombo, die Portraits der beinden Nobelpreis-Gewinner Maria Ressa und Dmitry Muratov zeigt

Nobel Barış Ödülü Filipinli ve Rus gazetecilere 08.10.2021

2021 Nobel Barış Ödülü gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov’a verildi. Filipinli ve Rus gazeteciler ülkelerinde "ifade özgürlüğünü savunmak için verdikleri cesur mücadele" adına bu yılki ödüle layık görüldü.
MACAU - NOVEMBER 23: Manny Pacquiao of the Philippines punches Chris Algieri of the United States during the WBO world welterweight title at The Venetian on November 23, 2014 in Macau, Macau. (Photo by Chris Hyde/Getty Images)

Manny Pacquiao boksa veda etti 29.09.2021

Dünya boks tarihinin en büyük yıldızlarından, Filipinli Manny Pacquiao ringlere veda ettiğini duyurdu. Ünlü sporcu daha önce, 2022’de ülkesinde yapılacak seçimlerde devlet başkanlığına aday olacağını açıklamıştı.
This photo released by the Joint Task Force - Sulu shows the remains of a Philippine military C-130 plane that crashed in Patikul town, Jolo province, southern Philippines on Sunday, July 4, 2021. The Philippine air force C-130 aircraft carrying troops crashed in a southern province after missing the runway Sunday, killing more than a dozen military personnel while at least 40 were rescued from the burning wreckage, officials said. (Joint Task Force-Sulu via AP)

Filipinler'de askeri uçak düştü 04.07.2021

Filipinler'de bir askeri uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetti. Uçaktakilerin askeri eğitimlerini yeni tamamlayan ve görev yerlerine dağıtılan personel olduğu açıklandı.

In 2017, at least 207 leaders and environmentalists were killed while protecting their communities from mining, agribusiness and other projects threatening their territories. According to a 2018 report by Global Witness, most of these cases occurred in Brazil with 57 assassinations being recorded, of which 80% were against people defending the Amazon. While the statistics expose an alarming situation, they fail to provide detailed information about the stories and people behind these figures, nor about the struggles they still face. Despite being immersed in such a violent situation, indigenous and traditional populations refuse to abandon their land, even when it has been completely destroyed. The reason for this stoicism lies in their unique bond to their territories - this land is their life-support system, a sacred area in which hundreds of generations of their ancestors rest. Seeds of Resistance is a project that seeks to explore the bond between the land defenders and the territories they inhabit, in a single image. By using aerial footage, the main characters in the stories are seen from above, as though they are laying down their lives for their territory. Then, a second image is shot from a much higher altitude to show their land and reveal, where possible, the threats they face.

2019'da 212 çevre aktivisti öldürüldü 29.07.2020

Bir STK raporuna göre 2019'da, doğa ve çevreye zararlı ekonomik faaliyetlere karşı mücadele veren 212 aktivist öldürüldü. Bu alanda en fazla cinayetin işlendiği ülke ise Kolombiya.

Telefonla dolandırıcılık hikayeleri 27.04.2019

Dünya çapında 978 milyon insan son bir yıl içinde 146,3 milyar euro tutarında dolandırıldı. En çok başvurulan hileler: Tuzak e-postalarla ile şifre, kişisel veri ve telefon numaralarına ulaşmak. Ya da internet üzerinden aşk dolandırıcılığı. Sadece bu yolla ABD'de geçen yıl 127 milyon euroluk dolandırılcılık yapıldı. İşte Filipinler polisinin küresel dolandırıcılık şebelerine yaptığı baskınlar:

Filipinlerde yeni bir insan türü keşfedildi 12.04.2019

Filipinlerde Luzon Adası'nda Homo luzonensis adı verilen yeni bir insan türü keşfedildi. Filipinli arkeolog Mijares önceki yıllarda buldukları 3 insana ait fosil kemik ve dişleri bugün sergiledi.
27.01.2019 Policemen and soldiers keep watch as body bags (in white), containing the remains of blast victims, as seen in a cordoned area outside a church in Jolo, Sulu province on the southern island of Mindanao, on January 27, 2019. - At least 18 people were killed when two bombs hit a church on a southern Philippine island that is a stronghold of Islamist militants, the military said on January 27, days after voters backed the creation of a new Muslim autonomous region. (Photo by NICKEE BUTLANGAN / AFP) (Photo credit should read NICKEE BUTLANGAN/AFP/Getty Images)

Filipinler’de kiliseye bombalı saldırı 27.01.2019

Filipinler’in Jolo kentinde ayin sırasında bir kiliseye düzenlenen bombalı saldırılarda en az 27 kişi hayatını kaybetti.
23.07.2018+++++++++ Philippine President Rodrigo Duterte gestures as he delivers his state of the nation address at Congress in Manila on July 23, 2018. (Photo by NOEL CELIS / AFP) (Photo credit should read NOEL CELIS/AFP/Getty Images)

Duterte'nin cinsel taciz konuşması tepki yarattı 01.01.2019

Daha önce "Güzel kadınlar var oldukça tecavüz vakaları da olacaktır" sözleriyle tartışma yaratan Filipinler Devlet Başkanı Duterte bir kez daha "cinsiyetçi" ifadeleriyle büyük tepkiye yol açtı.
Rescuers search for people trapped in a landslide caused by Typhoon Mangkhut at a small-scale mining camp in Itogon, Benguet, in the Philippines, September 17, 2018. REUTERS/Erik De Castro

Mangkhut tayfunu nedeniyle can kaybı artıyor 17.09.2018

Filipinler’in kuzeyi ve Çin’in güneyini etkisi altına alan Mangkhut tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 69’u buldu. Bu rakamın artmasından endişe ediliyor.

An umbrella is seen on a road after a rainstorm as Typhoon Mangkhut makes landfall in Guangdong province, in Shenzhen, China September 16, 2018. REUTERS/Jason Lee

Mangkhut Tayfunu Çin'de de can aldı 17.09.2018

Filipinler'de onlarca kişinin ölümüne sebebiyet veren Mangkhut Tayfunu Çin'de de can ve mal kaybına yol açtı. Şiddetli yağmur nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları aksıyor.
16.09.2018 +++ High waves hit the shore at Heng Fa Chuen, a residental district near the waterfront, as Typhoon Mangkhut slams Hong Kong, China September 16, 2018. REUTERS/Bobby Yip

Filipinler'de can alan Mangkhut tayfunu Çin’e ulaştı 16.09.2018

Hızı saatte 232 kilometreye ulaşan Mangkhut tayfunu, Filipinler ile Tayvan'da en az 30 can aldı. Can kayıplarının 100'ü bulacağı tahmin edilirken tayfun Çin'in güneyine doğru ilerliyor.
dpatopbilder - 15.09.2018, Philippinen, Manila: Verkehrsteilnehmer schieben während heftiger Regenfälle und starken Winden, die durch den Taifun «Mangkhut» verursacht wurden, ihre Motorroller über eine überflutete Straße. «Mangkhut» bringe starke Regenfälle, Sturm und in Küstengebieten Sturmfluten von etwa sechs Metern Höhe, warnte die Wetterbehörde. Foto: Bullit Marquez/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Süper tayfun Filipinler'i vurdu, Hong Kong'a ilerliyor 15.09.2018

Dünyada 2018 yılında yaşanan en şiddetli fırtına olan Mangkhut tayfunu Filipinler'de can kaybı ve ağır hasara neden oldu. Hızı saatte 260 kilometreye ulaşan fırtına yavaşlayarak Çin'in güney kıyılarına ilerliyor.

Filipinler lideri Duterte lüks araçların imhasını izledi 31.07.2018

Filipinler'de kaçakçılık ve yolsuzlukla mücadele kapsamında toplam değeri 4,76 milyon euro olan çok sayıda lüks araç imha edildi.
03-06-2018 *** In this video from PTV taken Sunday, June 3, 2018, Philippines President Rodrigo Duterte leans in to kiss a Filipino worker at the podium during a town hall-style meeting with overseas Filipino workers in Seoul, South Korea. (PTV via AP) |

Filipinler Devlet Başkanı'na 'öpücük' tepkisi 04.06.2018

Filipinler Devlet Başkanı Duterte’nin Güney Kore’deki bir etkinlikte sahneye çağırdığı iki kadından kendisini öpmelerini istemesi tepkilere neden oldu. Kadınlardan birini dudağından öpen Duterte maçolukla suçlandı.
LIANYUNGANG, CHINA - DECEMBER 08: (CHINA OUT) Buildings are shrouded in smog on December 8, 2013 in Lianyungang, China. Heavy smog has been lingering in northern and eastern parts of China since last week, disturbing the traffic, worsening air pollution and forcing the closure of schools. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

Küresel Çevre Anlaşması için bir adım daha 11.05.2018

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Küresel Çevre Anlaşması'nın hazırlanmasının önünü açan bir karar tasarısını onayladı. Oylamada tasarıya sadece Türkiye, ABD, Rusya, Suriye ve Filipinler karşı çıktı.

Boracay Adası'nda çevre temizliği paradan ağır bastı 05.04.2018

Filipinler'de ince beyaz kumlu sahiliyle ünlü Boracay Adası turizmin yol açtığı çevre kirliliği nedeniyle turistlere altı ay boyunca kapatıldı. Adadaki turizmden geçen yıl 1 milyar dolar gelir elde edilmişti.
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