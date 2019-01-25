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Rock müzik, popüler müzik formu. 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Genellikle elektro gitar, bas gitar, klavye ve bateri gibi enstrümanlarla beraber vokal melodi taşır.
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Alman Lohmeyer çifti her yıl bahçesinde Rock festivali düzenliyor. Amaçları komşularını kızdırmak. Yaşadıkları Jamel adlı köy aşırı sağcıların kalesi konumunda. İşte Lohmeyer çifti bu girişimiyle bir medenî cesaret örneği oluşturmak istiyor.
Alman müzisyenler son günlerde Nazi sloganlarının atıldığı, Hitler selamının verildiği gösterilere sahne olan Chemnitz kentinte ırkçılığa karşı bir halk konseri düzenledi. Büyük Alman rock gruplarının ücret almadan destek verdiği konserde 65 bin kişi ırkçılar ve yabancı düşmanlarına ortak bir mesaj verdi: Biz daha fazlayız!