Rock müzik

Almanya'da ırkçılığa karşı on binler birlik oldu

Alman müzisyenler son günlerde Nazi sloganlarının atıldığı, Hitler selamının verildiği gösterilere sahne olan Chemnitz kentinte ırkçılığa karşı bir halk konseri düzenledi. Büyük Alman rock gruplarının ücret almadan destek verdiği konserde 65 bin kişi ırkçılar ve yabancı düşmanlarına ortak bir mesaj verdi: Biz daha fazlayız!