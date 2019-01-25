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Rock müzik

Rock müzik, popüler müzik formu. 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Genellikle elektro gitar, bas gitar, klavye ve bateri gibi enstrümanlarla beraber vokal melodi taşır.

DW Türkçe'nin rock müzik ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Rockçı rahipler sahnede 25.01.2019

6 albüm çıkardılar, Universal Music ile bir anlaşma imzaladılar. İspanyol "La voz del Desierto /Çölün Sesi" adlı Rock-Pop grubunda üç tane de rahip yer alıyor. Grup Panama'da 22-27 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençlik Günü'nde de sahne aldı.

Bildnummer: 54931917 Datum: 20.02.2011 Copyright: imago/Susanne Hübner Montserrat Caballe Konzert im Staatstheater Braunschweig 20.2.2011 Kultur People Musik Aktion xo0x kbdig xkg 2011 quer Bildnummer 54931917 Date 20 02 2011 Copyright Imago Susanne Hübner Montserrat Caballe Concert in State Theatre Brunswick 20 2 2011 Culture Celebrities Music Action shot xo0x Kbdig xkg 2011 horizontal

Opera sanatçısı Montserrat Caballe hayatını kaybetti 06.10.2018

İspanya’nın ünlü sopranosu Montserrat Cabelle 85 yaşında Barcelona’da hayatını kaybetti. Queen isimli rock grubunun vokalisti Freddie Mercury ile bir albüm çıkartan Cabelle, önemli operalardaki başrolleriyle tanınıyordu.

Neonazi komşularına karşı festival düzenliyorlar 14.09.2018

Alman Lohmeyer çifti her yıl bahçesinde Rock festivali düzenliyor. Amaçları komşularını kızdırmak. Yaşadıkları Jamel adlı köy aşırı sağcıların kalesi konumunda. İşte Lohmeyer çifti bu girişimiyle bir medenî cesaret örneği oluşturmak istiyor.

Singer Monschi with his band band Feine Sahne Fischfilet perform during an open air anti-racism concert in Chemnitz, Germany, September 3, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Almanya'da ırkçılığa karşı on binler birlik oldu 04.09.2018

Alman müzisyenler son günlerde Nazi sloganlarının atıldığı, Hitler selamının verildiği gösterilere sahne olan Chemnitz kentinte ırkçılığa karşı bir halk konseri düzenledi. Büyük Alman rock gruplarının ücret almadan destek verdiği konserde 65 bin kişi ırkçılar ve yabancı düşmanlarına ortak bir mesaj verdi: Biz daha fazlayız!
Irish singer Dolores O'Riordan of Irish band The Cranberries performs on stage during the 23th edition of the Cognac Blues Passion festival in Cognac on July 07, 2016. / AFP / GUILLAUME SOUVANT (Photo credit should read GUILLAUME SOUVANT/AFP/Getty Images)

The Cranberries’in solisti hayatını kaybetti 15.01.2018

Linger, Zombie, Dreams gibi parçalarıyla tüm dünyada ün kazanan İrlandalı rock grubu The Cranberries’in solisti Dolores O'Riordan 46 yaşında hayatını kaybetti.
July 15, 2017 - Toronto, Ontario, Canada - American musician, singer, songwriter, multi instrumentalist and record producer. Tom Petty, performed a sold out show with his band, Tom Petty and the Heartbreakers, at the Air Canada Center in Toronto. In picture: TOM PETTY Toronto Canada PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAm154 20170715_zap_m154_048 Copyright: xAngelxMarchinix July 15 2017 Toronto Ontario Canada American Musician Singer Songwriter Multi instrumentalist and Record Producer Tom Petty performed a Sold out Show With His Tie Tom Petty and The Heartbreakers AT The Air Canada Center in Toronto in Picture Tom Petty Toronto Canada PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAm154 20170715_zap_m154_048 Copyright xAngelxMarchinix

ABD'li rock yıldızı Tom Petty hayatını kaybetti 03.10.2017

ABD'nin Rock efsanelerinden biri olan Tom Petty yaşama veda etti. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre, 66 yaşındaki sanatçı pazartesi günü kalp krizi geçirdi.
Pili Montilla wears a headdress as approximately 70,000 people from all over the world gathered for the annual Burning Man arts and music festival in the Black Rock Desert of Nevada, U.S. August 29, 2017. REUTERS/Jim Urquhart FOR USE WITH BURNING MAN RELATED REPORTING ONLY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS.

"Burning Man": Dünyanın en uçuk partisi 02.09.2017

Uçuk sanatçılar, çılgın tipler: Nevada çölünde düzenlenen "Burning Man" dünyanın en tuhaf etkinliklerinden biri. "Black Rock City" de gerçekleşen festivale 70 bin kişi katılıyor. Bu ilginç şenliğe göz atıyoruz.

Elvis 40 yıldır aramızda değil 16.08.2017

Gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerden, Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley, 16 Ağustos 1977 tarihinde Memphis’teki evinde hayata gözlerini yummuştu. Elvis'in popüler kültürde bıraktığı izler hala yerli yerinde.
3.6.2017*** Polizeibeamte durchsuchen nach dem Festivalabbruch wegen Terrorgefahr am 02.06.2017 in Nürburg (Rheinland-Pfalz) beim Musikfestival Rock am Ring das Veranstaltungsgelände. Rund 85 Bands sollten von Freitag bis Sonntag auf vier Bühnen auftreten. Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Terör alarmında yanlış isim şüphesi 14.06.2017

Haziran başında Almanya‘da düzenlenen müzik festivali Rock am Ring'e terör tehdidi nedeniyle ara verilmişti. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre, alarma yanlış yazılan isimlerin neden olduğu kaydediliyor.
June 8, 2014 - Manchester, Greater Manchester, UK - Heaton Park , Manchester , UK . Festival goers enjoying themselves in front of the Main Stage . The Parklife music festival in Heaton Park Manchester as the sun comes out . Photo credit : Joel Goodman/LNP |

Avrupa’nın dikkat çeken 10 yaz festivali 06.06.2017

Yaz aylarında binlerce insan Avrupa’daki çeşitli müzik festivalleri için yollara koyuluyor. Bu etkinliklerde herkesin müzik zevkine uygun bir festival mevcut.
Festivalbesucher verlassen am 02.06.2017 in Nürburg (Rheinland-Pfalz) das Musikfestival Rock am Ring. Das von Zehntausenden Musikfans besuchte Festival ist nach Angaben der Veranstalter wegen Terrorgefahr unterbrochen worden. Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Terör tehdidinin ardından Rock am Ring'e devam edilecek 03.06.2017

Almanya’da Rock am Ring müzik festivaline cuma akşamı terör tehdidi nedeniyle ara verilmesinin ardından konserlere bugün devam edilebileceği açıklandı.
4.6.2016 *** Besucher warten auf den wiedereinlass auf das Festivalgelände am 04. Juni 2016 im Rahmen des Rock am Ring Festivals in Mendig. Festival - Besucher bei Rock am Ring 2016 Visitors wait on the on the Festival Centre at 04 June 2016 in Frame the Rock at Ring Festivals in Mendig Festival Visitors at Rock at Ring 2016 Copyright: Imago/Manngold

Festival alanında incelemeler sürüyor 03.06.2017

Almanya’da cuma akşamı başlayan Rock am Ring müzik festivalinin terör tehdidi nedeniyle ara verilmesinin ardından, polisin festival alanında incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
Rockfans stehen am 02.06.2017 in Nürburg (Rheinland-Pfalz) beim Musikfestival Rock am Ring während des Auftritts der Band Skindred vor der Hauptbühne. Rund 85 Bands werden bis zum 4. Juni auf vier Bühnen auftreten. Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Rock am Ring 'terör tehdidi' nedeniyle durduruldu 02.06.2017

Almanya'da düzenlenen 3 günlük müzik festivali Rock am Ring'in terör tehdidi nedeniyle durdurulduğu bildirildi. Rheinland-Pfalz eyaleti, kararın güvenlik gerekçesiyle alındığını açıkladı.
July 11, 2015 - Kitchener, Ontario, Canada - American rock band Soundgarden performed at Big Music Fest in Kithener, Ontario, Band members: CHRIS CORNELL, KIM THAYIL, BEN SHEPHERD, MATT CAMERON Kitchener Canada PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAv53_ July 11 2015 Kitchener Ontario Canada American Rock Tie Soundgarden performed AT Big Music close in Kithener Ontario Tie Members Chris Cornell Kim Thayil Ben Shepherd Matt Cameron Kitchener Canada PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAv53_

Soundgarden'ın solisti Chris Cornell öldü 18.05.2017

Soundgarden ve Audioslave’in solisti Chris Cornell 52 yaşında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü rock yıldızının ani ölümü, hayranlarını üzüntüye boğdu.
Chuck Berry (b. 1926) on stage, playing guitar. 1965. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Rock ‘n’ Roll efsanesi Chuck Berry vefat etti 19.03.2017

“Roll over Beethoven”, “Sweet Little Sixteen” gibi şarkılarıyla ünlü Rock ‘n’ Roll müziğinin öncülerinden efsanevi yorumcu ve gitarist Chuck Berry 90 yaşında hayatını kaybetti.
Shakira (Ethan Miller/Getty Images)

Latin Amerika'nın yıldızı Shakira 40 yaşında 06.02.2017

Pop, Rock ve Latin müziği arasında: Shakira çeşitli müzik tarzlarını karıştırarak tarifi kendisine ait bir sound yaratmayı başardı. 40 yaşını dolduran sanatçı bugün yoksul çocuklara yardım ediyor.
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