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Robot

Robot, elektro-mekanik cihaz. Otonom veya önceden programlanmış görevleri yerine getirir.

DW Türkçe'nin robot ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

The skins of humanoid robots developed by Promobot service robotics manufacturer are pictured at the company's branch in the far eastern city of Vladivostok, Russia March 15, 2021. REUTERS/Yuri Maltsev

Tesla insansı robot geliştiriyor 20.08.2021

Tesla CEO'su Elon Musk, insan görünümlü robot geliştirdiklerini açıkladı. Elektrikli otomobillerde kullanılan teknolojiyle geliştirilen robotun prototipinin bu yıl içinde hazırlanması hedefleniyor.

Mars'a yolculuk 2 - Yaşam bulma hayali 16.02.2021

Mars’a yolculuk hayalleri 2003-2021 yılları arasında oldukça ileri taşındı. İnsanlı bir yolculuk henüz gerçekleşemese de bir dizi gezgin robot, Mars yüzeyine zorlu inişi başarabildi. Mars’a yolculuk serüvenin 2003-2021 yılları arasında geçen kısmı serimizin ikinci bölümünde!
A Japanese elderly woman waits for the traffic light to cross the street in Nagano, northwest of the capital Tokyo on November 7, 2016. / AFP / BEHROUZ MEHRI (Photo credit should read BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images)

Korona yalnızlığına robot çözümü 27.10.2020

Koronavirüs salgını Japonya'da robot satışlarını artırdı. Robotlar, salgın döneminde yalnızlık çeken insanlara arkadaşlık etmesi amacıyla satın alınıyor.
376713 05: (FILE PHOTO) Astronaut Edwin E. Aldrin Jr. walks near the Lunar Module during the Apollo 11 extravehicular activity July 20, 1969 on the Moon. The 30th anniversary of the Apollo 11 Moon mission is celebrated July 20, 1999. (Photo by NASA/Newsmakers)

Ay’a ilk kez kadın astronot ayak basacak 25.10.2019

NASA, dünyanın uydusuna mobil robot gönderileceğini ve bu misyonda ilk kez bir kadın astronotun Ay’a ayak basacağını açıkladı. NASA yöneticisi ayrıca, "bu kez Ay’a kalmak üzere gidiyoruz" dedi.

Havada takla atan robot 22.05.2019

İşte havada ters takla atan ilk dört bacaklı robot! Araştırmacılar bu köpeği andıran robot gibi yeni teknolojileri paylaşarak ilerlemeyi hızlandırıyorlar.

Alman profesörün robot asistanı 18.04.2019

İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü Jürgen Handke'nin sıradışı bir asistanı var. 1 metre 20 santim boyunda, metalik bir sese sahip ama her zaman hazırlıklı ve çalışkan bir robot! Handke, Almanya'da asistan olarak kendine bir robotu seçen ilk profesör. Uluslararası arenada da bu açıdan bir öncü.

Dev kuş robot yük taşıyan işçilerin yerini alır mı? 04.04.2019

Robbot teknolojilerinin öncü şirketi Boston Dynamics, "Handle" adlı dev kuş robotunu geliştirdi. Ambarlarda 15 kilo yük taşıyabilen robot gelecekte belki de paket taşıyıcıların yerini alabilir...

Kendi kararını kendi veren yapay zeka grubu 13.03.2019

Montreal Üniversitesi'nden araştırmacılar, otonom şekilde karar veren ve iletişim kurarak nasıl hareket edeceklerini belirleyen bir dizi yapay zeka robot geliştirdi. Amaç ileride Ay ya da Mars'ı kendi başına karar verebilen bu robotlarla keşfetmek. Yapılan testlerde robotlar şimdilik emri insanlardan alıyor. Peki, bir gün bağımsızlıklarını ilan eder ve insanları dinlemezlerse?

Barcelona'da teknoloji fuarındaki yenilikler 26.02.2019

İspanya’da düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Mobil Dünya Kongresi 2019’da göz alıcı yenilikleri sunuyor. Huwaei’nin katlanabilir ekranlı telefonu, 5G bağlantılı robot ve araçlar… 200 ülkeden 2 bin 400 şirketin katıldığı fuara 110 bin ziyaretçi bekleniyor.

Robot Da Vinci ilk sergisini mayısta açacak 11.02.2019

İngiliz bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka robot Ai-Da'nın tıpkı İtalyan sanatçı Da Vinci gibi gerçekçi resimler yapması hedefleniyor. Robot Da Vinci, açılış sergisini mayıs ayında Oxford Üniversitesi'nde gerçekleştirecek.

İş görüşmesine yapay zeka girerse 18.01.2019

İş görüşmesine giren bir kişi, yakında karşısında bir robotla karşılaşabilir. Yazılım algoritmaları sayesinde robotlar, bir adayın yüz ifadesi, sesi ya da kullandığı kelimeler gibi faktörlerle işe uygun olup olmadığına karar veriyor.

Türkiye robot çağına hazır mı? 28.12.2018

Yapay zekâ ve robot teknolojileri alanında Türkiye’de sınırlı imkanlarla çalışan bilim insanları dünyanın hızına yetişme çabasında. Bütçe yetersizliği robot çalışmalarına damga vuruyor. Bilim insanları, kaynakların yöneldiği alanların çeşitlenmesini bekliyor.

InSight'ın Mars'a inişi sevinçle karşılandı 27.11.2018

NASA'nın InSight robotu, altı aylık ve 482 milyon kilometrelik bir yolculuk sonrası Kızıl Gezegen'e ulaştı. InSight'ın başarılı inişi tüm dünyada sevinçle karşılanırken, jeolojik araştırmalar yapacak robot ilk fotoğraflarını inişten sadece dört buçuk dakika sonra çekerek Dünya ile paylaştı.
Rescue team members arrange the wreckage, showing part of the logo of Lion Air flight JT610, that crashed into the sea, at Tanjung Priok port in Jakarta, Indonesia, October 29, 2018. REUTERS/Stringer

Endonezya'da kurbanları arama çalışmaları sürüyor 30.10.2018

Havalandıktan kısa süre sonra düşen Endonezya yolcu uçağını arama çalışmaları sürüyor. 189 kişi ve uçağın enkazı robot dalgıçlarla aranıyor.

Vücutta ilaç taşıyacak robot tırtıl 05.10.2018

Bilim insanları kendi büyüklüğüne kıyasla büyük yük taşıyabilen tırtıl robot geliştirdi. Tırtıl robotun gelecekte tıpta kullanılması amaçlanıyor.

Robotlar insanların işini elinden alacak mı? 31.08.2018

Fabrikalarda üretim yapan robotlar, tüm bir kenti inşa eden üç boyutlu yazıcılar... Gelecekte herkes işini mi kaybedecek:? Pek çok gelecek bilimci, aynı görüşte değil. Onlara göre robotlar sayesinde gelecekte hem daha yaratıcı olacağız hem de ortak çıkarlar için daha fazla işbirliği yapacağız.
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