Robotlar insanların işini elinden alacak mı?

Fabrikalarda üretim yapan robotlar, tüm bir kenti inşa eden üç boyutlu yazıcılar... Gelecekte herkes işini mi kaybedecek:? Pek çok gelecek bilimci, aynı görüşte değil. Onlara göre robotlar sayesinde gelecekte hem daha yaratıcı olacağız hem de ortak çıkarlar için daha fazla işbirliği yapacağız.