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Robot, elektro-mekanik cihaz. Otonom veya önceden programlanmış görevleri yerine getirir.
DW Türkçe'nin robot ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Mars’a yolculuk hayalleri 2003-2021 yılları arasında oldukça ileri taşındı. İnsanlı bir yolculuk henüz gerçekleşemese de bir dizi gezgin robot, Mars yüzeyine zorlu inişi başarabildi. Mars’a yolculuk serüvenin 2003-2021 yılları arasında geçen kısmı serimizin ikinci bölümünde!
İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü Jürgen Handke'nin sıradışı bir asistanı var. 1 metre 20 santim boyunda, metalik bir sese sahip ama her zaman hazırlıklı ve çalışkan bir robot! Handke, Almanya'da asistan olarak kendine bir robotu seçen ilk profesör. Uluslararası arenada da bu açıdan bir öncü.
Montreal Üniversitesi'nden araştırmacılar, otonom şekilde karar veren ve iletişim kurarak nasıl hareket edeceklerini belirleyen bir dizi yapay zeka robot geliştirdi. Amaç ileride Ay ya da Mars'ı kendi başına karar verebilen bu robotlarla keşfetmek. Yapılan testlerde robotlar şimdilik emri insanlardan alıyor. Peki, bir gün bağımsızlıklarını ilan eder ve insanları dinlemezlerse?
İspanya’da düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Mobil Dünya Kongresi 2019’da göz alıcı yenilikleri sunuyor. Huwaei’nin katlanabilir ekranlı telefonu, 5G bağlantılı robot ve araçlar… 200 ülkeden 2 bin 400 şirketin katıldığı fuara 110 bin ziyaretçi bekleniyor.
Yapay zekâ ve robot teknolojileri alanında Türkiye’de sınırlı imkanlarla çalışan bilim insanları dünyanın hızına yetişme çabasında. Bütçe yetersizliği robot çalışmalarına damga vuruyor. Bilim insanları, kaynakların yöneldiği alanların çeşitlenmesini bekliyor.
NASA'nın InSight robotu, altı aylık ve 482 milyon kilometrelik bir yolculuk sonrası Kızıl Gezegen'e ulaştı. InSight'ın başarılı inişi tüm dünyada sevinçle karşılanırken, jeolojik araştırmalar yapacak robot ilk fotoğraflarını inişten sadece dört buçuk dakika sonra çekerek Dünya ile paylaştı.
Fabrikalarda üretim yapan robotlar, tüm bir kenti inşa eden üç boyutlu yazıcılar... Gelecekte herkes işini mi kaybedecek:? Pek çok gelecek bilimci, aynı görüşte değil. Onlara göre robotlar sayesinde gelecekte hem daha yaratıcı olacağız hem de ortak çıkarlar için daha fazla işbirliği yapacağız.