 Rivlin düğümü çözmek için devrede | DÜNYA | DW | 19.09.2019

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DÜNYA

Rivlin düğümü çözmek için devrede

İsrail'de sandıktan hiçbir partinin açık ara önde çıkmaması üzerine koalisyon pazarlıkları zorlu başladı. İsrail'in Cumhurbaşkanı Rivlin liderlerle görüşmelere başlıyor.

Benyamin Netanyahu, Reuven Rivlin ve Benny Gantz (soldan sağa)

Benyamin Netanyahu, Reuven Rivlin ve Benny Gantz (soldan sağa)

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini kime vereceği konusunda görüşmelere Pazar günü başlayacak.

Rivlin, genel seçimlerde parlamentoya seçilen partilerin liderleriyle görüşecek ve yeni dönemde kimin Başbakanlık görevini üstlenmesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunacak. Rivlin'in birkaç gün sürmesi beklenen istişarelerin ardından kararını vermesi bekleniyor.

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Alman basınında İsrail’deki erken seçimlerin sonuçları ile AB’nin Suriye ve mültecilere yönelik siyaseti öne çıkan konular arasında bulunuyor. (19.09.2019)

İsrail’de dün yapılan erken genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre hiç bir parti hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadı. (18.09.2019)

İsrail'deki seçimlerden Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ve rakibi Benny Gantz'ın lideriğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, başa baş sonuçla çıkmıştı. Resmi sonuçlar henüz açıklanmadı. Ancak İsrail basınında yer alan haberlere göre Gantz'ın merkezdeki partisi 33 sandalye, Netanyahu'nun muhafazakar partisi ise 32 sandalye kazandı. İsrail Parlamentosu Knesset'de 120 sandalye bulunuyor.

Koalisyon için şart Netanyahu'nun gitmesi

Sandıktan ezici bir zaferle çıkamayan Netanyahu, rakibi Gantz'a ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu. Seçim kampanyası boyunca sağ partilerle hükümet kurmak istediğini dile getiren Netanyahu, "Maalesef seçim sonuçları bunun mümkün olmadığını gösteriyor. Geniş bir birlik hükümeti kurmaktan başka şansımız yok" diye konuştu.

Netanyahu'nun çağrısına cevap veren Gantz ise, kendi liderliğinde geniş tabanlı, liberal bir birlik hükümeti kurmak istediğini söyledi. Mavi-Beyaz İttifakı, Netanyahu'nun yer aldığı bir koalisyona katılmak istemiyor. Partinin ikinci üst düzey ismi Yair Lapid de, Netanyahu'yu ülkeyi yeni bir seçime sürüklemeye çalışmakla suçlayarak, "Eğer Netanyahu çekilirse bir birlik hükümeti kurulacak" diye konuştu.

Yolsuzluk iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Benyamin Netanyahu, İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturmuş siyasetçi konumunda bulunuyor. Partisi Likud'un da Netanyahu'ya güçlü desteği olduğu biliniyor.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlamış ancak tek başına iktidar için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamamıştı. Kendisine cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurma görevi verilen Netanyahu, sağ partilerle yaptığı görüşmelerin ardından koalisyon hükümetini kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamamış, bunun üzerine yeniden seçim kararı alınmıştı.

rtr,dpa,AP / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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