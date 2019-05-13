 Reyhanlı′da patlama | TÜRKİYE | DW | 05.07.2019

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TÜRKİYE

Reyhanlı'da patlama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlamada, araçtaki üç Suriyeli hayatını kaybetti. Erdoğan, ilk tespitlerin, olayın terör bağlantılı olabileceği yönünde olduğunu söyledi.

Türkei Explosion in Hatay (DHA/Reyhanli/F. Dervisoglu)

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park hâlindeki bir araçta patlama meydana geldi. DHA, patlama sonucu araçtaki üç kişinin öldüğünü, iki kişinin de yaralandığını duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, araçta ölenlerin Suriyeli olduğunu söyledi. İstanbul'daki bir camide kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre, üçü de ölmüş ve şu anda tabii incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır ne yoktur şu anda arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar" dedi. Erdoğan, "Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde" diye ekledi.

Reyhanlı ilçesinde kaymakamlık binasına 700 metre uzaklıkta park hâlinde bulunan otomobilde bugün TSİ 13.00 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan üç kişinin hayatını kaybettiği saptandı.

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te araçlara yerleştirilen bombalarla düzenlenen iki ayrı saldırıda toplam 52 kişi yaşamını yitirmişti.

DHA,AP/JD,CÖ,ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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