Reyhanlı saldırıları davasında tutuklama

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 53 kişinin ölümüne neden olan Reyhanlı bombalı saldırıları ile ilgili dava kapsamında emniyetteki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkan Yusuf Nazik'in tutuklandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre güvenlik gerekçesiyle basına ve izleyicilere kapalı görülen duruşmaya Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Nazik ve baro tarafından görevlendirilen avukatının yanı sıra bazı müştekilerin avukatları da katıldı. Savunmasının ardından Nazik'in cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda mahkeme heyetince tutuklandığı bildirildi.

Nazik'in Reyhanlı saldırısı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nasır Eskiocak ile ortak hareket ettiğini söylediği kaydedildi. Nazik'in ayrıca saldırının Türkiye'de yapılacağını bilmediğini ifade ettiği aktarıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın açılmasının ardından saldırılarda yaralanan bir kişi daha hayatını kaybederek saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıkmıştı. Saldırılardan bir ay sonra Hatay'ın Yayladağ ilçesinden Suriye'ye kaçmaya çalışırken gözaltına alınan ve bombalı saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan Nasır Eskiocak 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW/SSB,DÇÜ

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