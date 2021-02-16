Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters'a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, Türkiye'de korona önlemlerinin bir kez daha sertleştirilmesinin planlandığını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, önlemlerin hafifletildiği normalleşme döneminin iyi sonuç vermediğini ve Salı günkü kabine toplantısında normalleşme döneminin öncesinden de sıkı önlemler getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

"Daha sert önlemler almak dışında bir çözüm yok gibi görünüyor" diyen yetkili, kabinenin bu akşamki Bilim Kurulu toplantısında yapılacak öneriler doğrultusunda hareket edeceğini sözlerine ekledi.

Yetkili, alınacak tedbirler arasında, şehirler arası seyahatin sınırlandırılması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi ve spor ile eğlence tesislerinin kapatılması gibi önlemlerin olabileceğini belirtti.

Bilim Kurulu'ndan farklı kaynaklar ajansa yaptıkları açıklamada, bazı üyelerin Ramazan ayı boyunca tam kapanma talep ettiğini, bu gerçekleştirilemeyecekse de en azından şehirler arası seyahatin kısıtlanması ve şehir içindeki toplu taşıma kullanımının çalışma saatlerine göre ayarlanarak azaltılmasını istediğini söyledi.

"Turizm ciddi şekilde etkilenir"

Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi, "Plan, turizm sezonu tam anlamıyla başlamadan vaka sayılarını düşürmek. Zira günde 50 binin üzerindeki vaka sayıları, turizmi ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir" dedi.

Pandemi, geçen yıl Türkiye'nin turizm gelirlerini üçte iki oranında azaltarak 12 milyar dolara düşürmüştü.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığının 11 Nisan'da açıkladığı veriler, 50 bin 678 yeni korona vakasına işaret etmişti. Bakanlık son 24 saatte 237 kişinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Türkiye'de şu ana kadar 18,7 milyon doz Covid-19 aşısı yapıldı. Yaklaşık 11 milyon insan ilk doz aşısını yaptırdı.

TTB'den eylem çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Ölümleri durdurun" sloganıyla 15 Nisan'da Türkiye genelinde eylem düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul Tabip Odası'nda yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Mart'ta "kontrollü normalleşme" adıyla uygulamaya koyduğu planı eleştirerek, "1 Mart'tan itibaren bir kontrolsüz normalleşememe hâliyle karşı karşıya kaldık ve salgın hızla yayıldı... Harita tümüyle kıpkırmızı oluverdi. O nedenle biz uyarılarımızı yapmaya devam ettik ama bu uyarılara kulak verilmediğini de gördük" ifadesini kullandı.

Bu nedenle TTB olarak bütün sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte "iktidarı uyarmak, topluma çağrıda bulunmak ve 'Ölümleri durdurun' demek" için 15 Nisan Perşembe saat 12.30'da Ankara'da Sağlık Bakanlığının, diğer illerde de tabip odalarının katılımıyla sağlık müdürlüklerinin önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

Tabip odalarının da internet üzerinden katıldığı toplantıda açıklamalarını yapan Fincancı, "Çağrımız sadece sağlık örgütlerine ve sağlık çalışanlarına değil, bütün emek meslek örgütlerine. Bütün sendikaları, bütün siyasi parti ve çevreleri, başta yakınlarını Covid-19 nedeniyle kaybedenler olmak üzere bütün vatandaşlarımızı çağrımızı sahiplenmeye, sesimize ses katmaya, bu yanlış politikalara itiraz etmeye, bu korkunç gidişata dur demeye, yaşam hakkımızı sahiplenmeye çağırıyoruz. Bu çığlık hepimizin" dedi.

Hükümetin "eksik, yanlış ve tutarsız" politikaları nedeniyle günlük vaka sayısının 50 binin üzerine çıktığını söyleyen Fincancı, "Can kayıpları gerçek rakamların ancak üçte birini yansıtan resmi rakamlara göre dahi 250'lerde" diye ekledi. Fincancı gelinen noktada, hastanelerin Covid hastalarıyla dolduğunu, yeni açılan servislerin dahi ihtiyacı karşılamaya yetmediğini ve yoğun bakımlarda da yer bulunamadığını ifade etti.

DW/rtr,CÖ,BÖ

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