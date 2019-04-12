 Reuters: Albayrak ABD′de yatırımcıları ikna edemedi | DÜNYA | DW | 12.04.2019

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DÜNYA

Reuters: Albayrak ABD'de yatırımcıları ikna edemedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, dün Washington'da yabancı yatırımcılara ekonomik reform planı hakkında bilgi verdiği, ancak ikna edici bulunmadığı bildirildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 10 Nisan'da açıkladığı 2019 ekonomik reform paketinin genel hatlarını Washington'da bir otelde düzenlenen toplantıda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte 400'e yakın yatırımcıya anlattığı, ancak yatırımcıları Türk varlıkları konusunda heyecanlandıramadığı bildirildi.

Reuters'ın toplantıya katılan dört yatırımcıya dayandırdığı haberine göre Albayrak ve Çetinkaya, ekonominin içinde bulunduğu resesyondan toparlanacağına dair iyimser ifadeler kullanırken, adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar bu ifadelerin yatırımcılarda bir karşılık bulmadığını kaydetti. 

Bir yatırımcı, Albayrak'ın enflasyonda son aylarda görülen gerilemeye ve cari açıktaki iyileşmeye dikkat çekerek Türkiye'nin kur krizinden toparlanmaya çalıştığı Ekim ayına kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu belirttiğini ifade etti. 

IMF ve Dünya Bankası'nın bahar toplantıları öncesinde JPMorgan tarafından düzenlenen toplantıya katılan yatırımcı,"Kimseyi ikna edebildiğini düşünmüyorum, pek iyi gitmedi" dedi. 

Berat Albayrak Washington'daki toplantıya dair twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için geldiğimiz Vaşington’da, birçok uluslarası fon ile yaptığımız görüşmelerin yanında JP Morgan‘ın düzenlediği yatırımcı toplantısında, “Yapısal Dönüşüm Adımları” paketimiz ve yeni dönem ekonomi politikalarımızı anlattık" dedi.

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'da devam eden "mazbata" belirsizliği bugün Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırdı. Türk Lirası 31 Mart’tan bugüne kadar ABD Doları karşısında yüzde 5,5 değer kaybetti. TL’deki değer kaybı yılbaşından bu yana yüzde 9,5, geçen yıl bugüne göre ise yüzde 40’a ulaştı. TL geçen yıl Ağustos ayında ABD ile ilişkilerin gerilemesi nedeniyle tarihi düşük seviyelerine inmişti.

Reuters/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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