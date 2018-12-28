Reuters: ABD'li komutanlar YPG'den silahların geri alınmamasını önerdi

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi için hazırlık yapan ABD'li komutanların, IŞİD'le savaşan Suriyeli Kürt güçlere verilen silahların geri alınmamasını istediği öne sürüldü.

Reuters haber ajansının ismi açıklanmayan üç Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, silahları geri almama tavsiyesi ABD ordusunun hazırladığı taslak planla ilgili yürütülen müzakereler sırasında gündeme geldi.

Haberde, Pentagon'un Beyaz Saray'a konuyla ilgili nasıl bir tavsiyede bulunacağının henüz netlik kazanmadığı vurgulanıyor. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer de tartışmanın henüz erken bir aşamada olduğunu ve alınmış bir karar olmadığını dile getirdi. Planın ilerleyen günlerde Beyaz Saray'a sunulacağı, son kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği belirtiliyor.

Pentagon şu noktada silahlar ile ne yapılacağı konusunda bir değerlendirme yapmanın erken olduğuna dikkat çekiyor. Pentagon sözcüsü Sean Robertson, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Planlama sürüyor. Askerimizin güvenliği için ABD güçlerinin kontrollü bir şekilde çekilmesi konusuna odaklanıyoruz" dedi. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

"YPG'ye söz verildi"

Trump'ın Suriye'den çekilme kararını YPG'ye ihanet olarak gören bazı Amerikalı komutanların, durumdan memnun olmadığı da dile getiriliyor. Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, YPG'ye IŞİD'le savaş tamamlanana dek silah sağlama sözü verildiğini belirtiyor. Amerikalı yetkilinin "Savaş henüz bitmedi. Silahları geri istemeye başlayamayız" dediği aktarılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı. Trump'ın kararı, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve ABD'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'un istifa etmesine neden olmuştu.

ABD, Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele kapsamında YPG'nin çatısını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne askeri malzeme ve destek sağlıyor. Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor ve YPG'ye sağlanan silahların kendi güvenliğine tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

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