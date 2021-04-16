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Restoran

Restoran veya lokanta, müşterilere yemek ve içecek hazırlanıp servis edilen yer.

DW Türkçe'nin lokanta ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Restoran ve cafe sahipleri: "En azından vergiler ötelensin" 16.04.2021

Ramazan'da yeni ek kısıtlamar devreye girdi. Türkiye kısmi kapanmaya gitti. Pandemide gelirlerini kaybeden, maddi destek alamayan restoran ve kafe sahipleri vergi ödemelerinde öteleme talep ediyor.

DW Haber -16.04.2021 16.04.2021

Yunan ve Türk uzmanlar Nikos Dendias - Mevlüt Çavuşoğlu polemiğini yorumladı. Turizm sektörünü zor bir sezon bekliyor. Almanlar bu yaz Türkiye'ye gelecek mi? Derin Yoksulluk Ağı'nın araştırmasına göre ekonomik kriz Ramazan sofralarına yansıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle zor durumda olan restoran ve cafe sahipleri devletten yardım bekliyor.

DW Haber - 30.03.2021 30.03.2021

DW Haber'de bugün: "Sadece sokağa çıkma yasaklarıyla sorunu çözemiyoruz", TL bugün dolar karşısında en fazla değer yitiren gelişen ülke para birimi, HDP'den "kapattırmayacağız" mesajı, İstanbul Sözleşmesi: "Kadına 'yok hükmündesin' mesajı."

20.01.2021, Eine Corona-Schutzimpfung mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer wird im Impfzentrum Frankfurt (Oder) vorbereitet. (Zu dpa Bringt der «Impfgipfel» Schwung statt Streit?) +++ dpa-Bildfunk +++

Alman Etik Kurulu'ndan aşı ayrıcalığına ret 04.02.2021

Almanya’da Etik Kurulu, aşı olanların kısıtlamalardan muaf tutulmasına karşı çıktı. Bazı siyasiler, aşı yaptıranların restoran veya sinema gibi yerlere gidebilmelerini istiyor.

Hollanda'da benzersiz bir deneyim: Sıcak hava balonunda restoran keyfi 09.12.2020

Temiz havada, kuş bakışı, iyi bir yemek deneyimi nasıl mümkün olabilir? Örneğin, lezzetli yemekler sunan bir sıcak hava balonunda. Böyle bir imkân Hollanda'nın Utrecht kenti yakınlarında mevcut. Şef Angelique Schmeinck, sizi orada muhteşem bir akşam yemeğine davet ediyor. Ancak davet, yükseklik korkusu olanlar için pek cazip olmayabilir.

In der Türkei dürfen Restaurants, Cafes und Parks wieder öffnen.

Restoranlara pandemi kısıtlaması çalışanları vurdu 20.11.2020

Türkiye'de vaka sayılarının artmasının ardından restoran ve kafelerin çalışmasına kısıtlama getirildi. Çoğu kayıtdışı olan yeme-içme sektöründe çalışanlar yeteri kadar ekonomik destek alamadığından yakınıyor.

Istanbul, Türkei Erdoğan hält eine Pressekonferenz am Flughafen Atatürk.

Türkiye'de yeni korona önlemleri 03.11.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre, lokanta, restoran, kuaför ve düğün salonları 22.00'de kapanacak, kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.
German Chancellor Angela Merkel puts on her face mask at the end of a press conference following a meeting of the governors of the German states on the coronavirus situation in Berlin, Germany, Tuesday, Oct. 14, 2020. (Stefanie Loos/Pool Photo via AP) |

Almanya ikinci kez 'kapanacak' mı? 28.10.2020

Başbakan Merkel'in eyalet başbakanları ile yapacağı toplantıda restoran ve barlar ile tiyatro ve sinema salonlarının Kasım ayı sonuna kadar kapatılması kararı alınması bekleniyor. Okullar ve kreşler ise açık kalacak.

04.07.2020, Berlin: Eine Diskokugel dreht sich im Volkspark Hasenheide bei einer Party. (Zu dpa-KORR «Feiern unter freiem Himmel - Sind Parks die neuen Clubs?») Foto: Christoph Soeder/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über die Party im Volkspark Hasenheide und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Covid-19 Berlin'de gece hayatını nasıl vurdu? 20.10.2020

Dünyanın önde gelen kültür metropollerinden, Almanya'nın başkenti Berlin’de gece hayatı, koronavirüs pandemisi nedeniyle büyük tehlike altında. Bar, gece kulübü ve restoran sahipleri, salgın nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Berlin’de işletmeciler, yurttaşlar ve sanatçılara mikrofon uzattık.
A closed restaurant is pictured during the late-night curfew due to restrictions against the spread of the coronavirus disease (COVID-19), as city wide bars and restaurants have to close at 11pm (2100 GMT) until 6am (0400 GMT), in Berlin, Germany, October 11, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin'de gece yasağını mahkeme 11 işletme için iptal etti 16.10.2020

Berlin’de koronavirüse salgınına karşı önlem olarak restoran ve meyhanelerin 23.00-06.00 saatleri arasında kapalı kalması kararını mahkeme şikayette bulunan 11 işletme için iptal etti. Alkol satış yasağı ise sürüyor.
Restaurants and caf are seen closed at the Rembramdtpplein amid the coronavirus pandemic on September 28, 2020 in Amsterdam,Netherlands. The Prime minister Mark Rutte announce new measures to combat the spread of the virus in especially for the three big cities Amsterdam, Rotterdam and The Hague where infections are increasing. Amsterdam and The Hague are among the 10 cities most positive coronavirus cases per head of the population in Europe, The list is headed by Paris, with 231 cases per 100,000 people and Amsterdam is in sixth place with 194 cases per 100,000. Amsterdam Netherlands Copyright: xPauloxAmorimx pawp20200928001

Hollanda pandemi kısıtlamalarını yeniden başlattı 14.10.2020

Koronavirüs vaka sayılarındaki çarpıcı artış üzerine Hollanda'da tüm bar, restoran ve kafeler kapatıldı.

Avrupa’nın en ücra köşesindeki Michelin yıldızlı restoran 23.09.2020

Muhtemelen dünyanın en uzak konumdaki Michelin yıldızlı restoranını ziyaret ettik. Bu restoran, Danimarka'ya ait bir takımada olan Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki Faroe Adaları'nda (50 bin nüfuslu) yer alıyor. İskandinav yemekleri sunan Koks Restoran, kurutma, fermantasyon, tuzlama ve tütsüleme gibi eski pişirme tekniklerini kullanıyor.
Brexit. Prime Minister Boris Johnson speaking during the debate on the Internal Market Bill in the House of Commons, London. Picture date: Monday September 14, 2020. See PA story POLITICS Brexit. Photo credit should read: PA Wire URN:55506111 |

İngiltere'de korona alarmı 22.09.2020

Yeni koronavirüs vaka sayılarının tırmanışa geçtiği İngiltere'de önlemler yeniden sıkılaştırılıyor.
Zahlreiche Menschen gehen am 17.12.16 in Muenchen ueber die weihnachtlich geschmueckte Kaufingerstrasse, in der es besonders viele Geschaefte gibt. Foto: Joerg Koch | Verwendung weltweit

Korona vakalarında artış: Münih'te alkol yasaklandı 28.08.2020

Almanya'nın Münih şehrinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, kamusal alanda alkollü içki tüketimi yasaklandı. Restoran, kafe gibi yerlerde ise alkol yasağı uygulanmayacak.

June 26, 2020, Pasadena, California, USA: People wearing masks due to the Coronavirus Pandemic walks past a business for lease along Colorado Blvd. in Pasadena on Friday, June 27, 2020. (Credit Image: © Keith Birmingham/Orange County Register via ZUMA Wire |

Kaliforniya yeniden kapanıyor 14.07.2020

Kaliforniya'da gevşetilen korona önlemleri geri geldi. Yükselişe geçen vaka sayıları nedeniyle eyalette bar, restoran ve müze gibi kalabalıkların oluştuğu yerler yeniden kapatıldı.

Amsterdam restoranlarında yeni koronavirüs konsepti: Serada yemek 09.07.2020

Covid-19 salgını nedeniyle aylardır kapalı olan restoranlar, Avrupa’da kapılarını müşterilere açmaya başladı. Ancak restoran işletmeleri, müşterileri ve çalışanları koronavirüsten korumak için Avrupa’nın her köşesinde farklı konseptlere başvuruyor.

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