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Restoran veya lokanta, müşterilere yemek ve içecek hazırlanıp servis edilen yer.
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Yunan ve Türk uzmanlar Nikos Dendias - Mevlüt Çavuşoğlu polemiğini yorumladı. Turizm sektörünü zor bir sezon bekliyor. Almanlar bu yaz Türkiye'ye gelecek mi? Derin Yoksulluk Ağı'nın araştırmasına göre ekonomik kriz Ramazan sofralarına yansıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle zor durumda olan restoran ve cafe sahipleri devletten yardım bekliyor.
Temiz havada, kuş bakışı, iyi bir yemek deneyimi nasıl mümkün olabilir? Örneğin, lezzetli yemekler sunan bir sıcak hava balonunda. Böyle bir imkân Hollanda'nın Utrecht kenti yakınlarında mevcut. Şef Angelique Schmeinck, sizi orada muhteşem bir akşam yemeğine davet ediyor. Ancak davet, yükseklik korkusu olanlar için pek cazip olmayabilir.
Dünyanın önde gelen kültür metropollerinden, Almanya'nın başkenti Berlin’de gece hayatı, koronavirüs pandemisi nedeniyle büyük tehlike altında. Bar, gece kulübü ve restoran sahipleri, salgın nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Berlin’de işletmeciler, yurttaşlar ve sanatçılara mikrofon uzattık.
Muhtemelen dünyanın en uzak konumdaki Michelin yıldızlı restoranını ziyaret ettik. Bu restoran, Danimarka'ya ait bir takımada olan Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki Faroe Adaları'nda (50 bin nüfuslu) yer alıyor. İskandinav yemekleri sunan Koks Restoran, kurutma, fermantasyon, tuzlama ve tütsüleme gibi eski pişirme tekniklerini kullanıyor.
Covid-19 salgını nedeniyle aylardır kapalı olan restoranlar, Avrupa’da kapılarını müşterilere açmaya başladı. Ancak restoran işletmeleri, müşterileri ve çalışanları koronavirüsten korumak için Avrupa’nın her köşesinde farklı konseptlere başvuruyor.