Hollanda'da benzersiz bir deneyim: Sıcak hava balonunda restoran keyfi

Temiz havada, kuş bakışı, iyi bir yemek deneyimi nasıl mümkün olabilir? Örneğin, lezzetli yemekler sunan bir sıcak hava balonunda. Böyle bir imkân Hollanda'nın Utrecht kenti yakınlarında mevcut. Şef Angelique Schmeinck, sizi orada muhteşem bir akşam yemeğine davet ediyor. Ancak davet, yükseklik korkusu olanlar için pek cazip olmayabilir.