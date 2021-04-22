Resmi Gazete: İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eriyor

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 Mart'ta çekildiği İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından sona erme tarihinin 1 Temmuz 2021 olarak tespit edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

Söz konusu maddede "Milletlerarası andlaşmaların onaylanması, bunların feshini ihbar etmemek suretiyle yürürlük süresini uzatma, Türkiye Cumhuriyetini bağlayan bir milletlerarası andlaşmanın belli hükümlerinin yürürlüğe konulması için gerekli bildirileri yapma, milletlerarası andlaşmaların uygulama alanının değiştiğini tespit etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme, Cumhurbaşkanı kararı ile olur" ifadeleri yer alıyor.

Kadına karşı şiddetin önlenmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi muhalefet partilerinin, hak savunucularının ve vatandaşların tepkisine yol açıyor. CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu, kararın iptali için Danıştay'a başvurdu.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesi Avrupa Birliği ve ABD'de de tepkiyle karşılanıyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) geçen hafta kabul ettiği karar tasarısında, sözleşmeden çekilme kararı Türkiye için "gerileme," Avrupa Konseyi için ise "çok taraflı işbirliğinin zayıflaması" olarak değerlendirilmişti. Türkiye'nin kararının Avrupa sözleşmelerinin onay ve feshedilme sürecini tartışmaya açması nedeniyle AKPM, konu hakkında Venedik Komisyonu’na başvurmaya hazırlanıyor.

DW/JD,HT

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