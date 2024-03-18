Rekabet Kurumu'ndan Meta'ya günlük 4,7 milyon TL ceza

Türkiye'de Rekabet Kurumu, Meta hakkında 'Instagram' ve 'Threads' arasındaki veri aktarım mekanizması nedeniyle geçici tedbir uygulanmasına karar verirken günlük 4 milyon 796 bin 152 lira ceza kesti.

Türkiye Rekabet Kurumu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Facebook'un ana şirketi Meta Platforms Inc'e, şirketin Instagram ve Threads platformları arasında veri paylaşımını engellemek amacıyla geçici tedbir uyguladığını duyurdu.

Kurum, Meta Platforms Inc.'in 5 Temmuz 2023'te kullanıma sunduğu 'Threads' isimli uygulamayı, 'Instagram' uygulaması ile bağlayarak piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına ilişkin 23 Kasım 2023'te soruşturma başlattı. Buna göre META Platforms Inc. hakkında, başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildi.

Kararın gerekçesinde; Meta'nın, 'Instagram' hesaplarına dayalı 'Threads' profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin, soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildi. Meta'nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu belirtilerek, sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklam verenler bakımından Meta hizmetlerini cazip hale getirdiği, bu durumun Meta'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı kaydedildi.

Bu çerçevede Meta'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu, ayrıca sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun Meta'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığı vurgulandı. Mevcut bulgular çerçevesinde; 'Instagram' ve 'Threads' arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

İdari para cezası da uygulanacak

Ayrıca; Meta Platforms Inc, Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC hakkında 2021 yılında başlatılan soruşturmada, 'Facebook', 'Instagram' ve 'WhatsApp' hizmetlerinden toplanılan verileri birleştirmek suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı belirlenen Meta ekonomik bütünlüğüne uygulanan 346 milyon 717 bin 193 lira 40 kuruş idari para cezasının yanı sıra ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yükümlülükler getirilmesine karar verilmişti.

Kurum, Meta'nın 'Facebook', 'Instagram' ve 'WhatsApp' hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istedi. Onay ekranının ise kullanıcıları doğrudan onaylamaya yönlendirmemesi, onay vermek istemeyen kullanıcılara aynı kolaylıkta imkan sağlanması gerektiği istendi. Bahsi geçen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için belirlenen süre 9 Aralık 2023'te sona erdi.

Meta tarafından nihai olarak Kuruma sunulan öneriler yeterli bulunmadı. Bunun üzerine 12 Aralık 2023'ten başlamak üzere Meta tarafından önerilecek uyum tedbirinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4 milyon 796 bin 152 lira 96 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Reuters, DHA/TY,BÖ

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