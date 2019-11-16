 Reina davasında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi | TÜRKİYE | DW | 27.01.2020

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TÜRKİYE

Reina davasında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul'daki eğlence merkezi Reina'ya 2018'de yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yargılanan Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılması istendi.

Reina'ya düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti

Reina'ya düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya 2017'den 2018 yılına geçilen yılbaşı gecesinde düzenlenen ve 39 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili olarak İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcılık, baş sanık Abdulkadir Masharipov'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve saldırıda ölen 39 kişi için de ayrı ayrı 40 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mütalaada Masharipov hakkında ayrıca 79 kişiyi öldürmeye teşebbüs ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından da toplam 1500 yıl hapis cezası talep edildi.

Saldırının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan İlyas Masharipov'un da aynı suçlara yardım etme suçundan 632 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Masharipov'la birlikte 19'u tutuklu 58 kişinin yargılandığı davada 11 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesi talep edildi. Aralarında Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ve birlikte yaşadığı Tene Troore'nin bulunduğu diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Bu sanıklarından bazılarının ayrıca Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan ceza almaları talep edildi.

Savcının mütalaasının ardından davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Muhammed Ebul Hassan'ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme heyeti, duruşmayı davayla ilgili kararın açıklanacağı 23 Mart tarihine erteledi.

Reina'ya düzenlenen saldırıda 70 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

DW/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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