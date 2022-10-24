Referandum çağrısı: İYİ Parti teklifi bekleyecek

CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü serbestisi ile ilgili anayasal düzenleme yapılması yönündeki çağrısına destek kapısını kapatırken İYİ Parti'nin tutumu bu konuda belirleyici olacak. İYİ Parti'nin referandum teklifine destek vermesi halinde AKP'nin önerisinin kabul edilmesi için TBMM'de gerekli çoğunluk sağlanabiliyor.

İYİ Parti'den konuyla ilgili Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'dan iki gün önce kısa bir açıklama gelmişti. Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama dışında İYİ Parti'den net bir tavır ortaya konulmadı. İYİ Parti'de bu konuda önce teklif metninin beklenmesi yönündeki görüşün ağırlık kazandığı öğrenildi.

"Metni gördükten sonra kararımızı açıklarız"

DW Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan İYİ Partili üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin daha önce 28 Şubat gibi süreçlerle ciddi enerji ve zaman kaybettiğini belirterek "Dün gerici denilen dile karşıydık, bugün sürtük denilen dile de karşıyız. Dolayısıyla duruş yerimizde bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı. "Kapanmış yaraları değil, kanayan yaraları konuşmamız gerek" diyen yetkili, partinin referandum çağrısına yönelik tavrı ile ilgili "Metni görmeden şu aşamada net bir şey söylememiz doğru olmaz. Metni görürüz, partimizin karar organları sayın genel başkanımız başkanlığında toplanır. Ona göre kararımızı veririz" şeklinde konuştu.

Ankara'daki iddialar AKP'nin başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifinin muhtemel referandumun cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle birlikte yapılmak planladığı yönünde. İYİ Parti yetkilisi, bu iddiaya ilişkin de "Takvimi için de aynı durumdayız. Metni görürüz, takvimi değerlendiririz. Ondan sonra kararımızı açıklarız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu Fotoğraf: picture-alliance/Eventpress Stauffenberg

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'ndan da benzer bir açıklama geldi. DW Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan Yeneroğlu, "Teklifi görelim, partide yetkili kurullarımızda değerlendirip tutumumuzu belirleriz" dedi.

HDP'li Tiryaki: Neden toplumu kamplaştıralım?

HDP'den de CHP gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çağrısına itiraz var. HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Rüştü Tiryaki, DW Türkçe'nin konuyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Anayasal düzenleme çağrısının hükümetin samimiyetsiz olduğunu gösteren bir tavır olduğunu savunan Tiryaki, "AKP, buradan siyasi rant devşirmeye çalışıyor" görüşünü dile getirdi. Yasal düzenleme yapılması halinde destek vereceklerini açıkladıklarını kaydeden Tiryaki, "Gelin referanduma götürelim, başka konuları da ekleyelim çağrısının samimi olmadığını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Sadece başörtüsü konusunda düzenleme yapılması halinde destek olma yönündeki duruşlarının aynı şekilde devam ettiğini kaydeden Tiryaki, "Bunun için referanduma gerek yok ki, neden yasa değişikliği yapmıyoruz. Toplumu neden kamplaştıralım, kutuplaştıralım?" ifadelerini kullandı.

AKP iki maddede değişiklik öngörüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuda başörtüsü serbestisi için yasal düzenleme yapılmasına yönelik teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasal düzenleme çağrısında bulunmuştu. AKP'de konuya ilişkin çalışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hafta sonu bir çağrı daha geldi. Erdoğan, "Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın çağrısına sosyal medyadan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleriyle CHP, referanduma destek kapısını kapatmış oldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da iki maddede değişiklik yapacaklarını açıkladı. AKP'nin çalışmasına göre, anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddesindeki değişikliğin yanı sıra 41'inci maddeye de "ailenin kadın ve erkeğin evlenmesiyle oluştuğuna" ilişkin hüküm konulması planlanıyor.

Referandum için 360 oy gerekiyor

Anayasa değişiklik teklifinin TBMM'de doğrudan kabulü için 400 milletvekilinin oyu gerekirken referanduma götürülebilmesi için de en az 360 milletvekilinin oy vermesi şartı bulunuyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oy kullanamadığından AKP, MHP ve BBP'nin toplam oy sayısı 334'te kalıyor. İYİ Parti'nin teklife destek vermesi halinde toplam oy sayısı 370'e ulaşıyor ve bu durumda AKP'nin anayasa değişikliği teklifi referanduma götürülebiliyor.