Refah'tan İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden İsrail topraklarını hedef alan en az sekiz füze fırlatıldığı bildirildi. Hamas'ın askeri kanadı saldırının sorumluluğunu üstlenen bir açıklama yaptı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah kentinden İsrail topraklarına en az sekiz füze fırlatıldığını bildirdi. Orduya bağlı hava savunma biriminden yapılan açıklamada da, söz konusu füzelerden bazılarının havada imha edildiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde görev yapan bir AFP muhabiri de, İsrail ordusunun açıklamasını doğrulayarak, çok sayıda füzenin Refah'tan İsrail yönüne doğru havalandığını gördüğünü aktardı. Tel Aviv kentindeki AFP muhabirleri ise şehirde, insanlara güvenli bir yere gitmeleri için çalınan siren seslerinin duyulduğunu ve kent merkezinden en az üç ayrı patlama sesi geldiğini bildirdi. İsrail'de aylardan bu yana füze saldırısına karşı uyarı niteliğinde sirenler çalınmamıştı.

Hamas: Siyonist katliama karşı reaksiyon

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'e "büyük bir füze yağmuru" gerçekleştirdiklerini ve bunun, "Sivillere karşı yapılan siyonist katliama" bir reaksiyon olduğunu açıklayarak, söz konusu saldırının sorumluluğunu üstlendi.

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail topraklarına saldıran Hamas militanları, İsrail'in açıkladığı verilere göre en az bin 170 kişiyi öldürmüş ve 252 kişiyi de esir alarak Gazze Şeridi'ne kaçırmıştı. İsrail'in buna cevaben başlattığı ve bugüne dek yoğun bir biçimde sürdürdüğü savaşta ise Gazze Şeridi'nde Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre şu ana dek en az 35 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Bölgede temsilcisi olan uluslararası kuruluşlar, Gazze'deki insani durumun her açıdan "felaket" olduğunu bildiriyor.

AFP / ET,DK

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