Refah Sınır Kapısı'ndan sınırlı geçişlere izin

Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'deki ağır yaralılar ve yabancı vatandaşların geçişi için açıldığı belirtildi. Mısır’da sınır kapısına yakın bölgede kurulan sahra hastanesinde yaralılar tedavi edilecek.

Abluka altında olan Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı kısıtlı olarak açıldı. Ağır yaralanan Filistinlilerin tedavi edilmeleri amacıyla Mısır’a nakledilmeleri bekleniyor. Fransız haber ajansı AFP ve Associated Press, yaralı Gazzelilerin yanı sıra yabancı ülke vatandaşı ilk grubun da bugün sınırdan geçerek Gazze’yi terk ettiğini duyurdu.

Radikal İslamcı Hamas örgütünün 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından İsrail ile Hamas arasında başlayan çatışmalarda, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafını 9 ve 10 Ekim'de üç kere bombalaması üzerine 10 Ekim'de Mısırlı yetkililer, sınır kapısını kapatma kararı almıştı.

Anlaşmanın diğer müzakere konularıyla bağı yok

Katar’ın aracılığında Mısır, İsrail ve Hamas arasında varılan uzlaşma kapsamında Gazze topraklarından ABD’yle koordinasyon halinde sınırlı tahliyelere izin verileceği kaydedildi.

Anlaşma çerçevesinde yabancı pasaportu bulunanların ve durumu kritik olan yaralıların Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı’ndan geçişine izin verileceği belirtilirken, sınır kapısının ne kadar açık kalacağı ise açıklanmadı.

Mısır, Gazze'den gelen yaralıların tedavisi için kurulan sahra hastanesinin hazır durumda olduğunu açıkladı. Fotoğraf: Stringer/Anadolu/picture alliance

Uzlaşmanın hala müzakere konusu olan Hamas’ın elindeki rehineler ya da bölgedeki insani krizi azaltmak ve insani ateşkes gibi konularla bağlantısının ise bulunmadığı belirtildi.

Mısır ve Türkiye'den sahra hastane girişimi

Mısır’ın Refah Sınır Kapısı yakınlarındaki Şeyh Zuveyd’de bir sahra hastanesi hazırladığı ve Salı günü 10 ambulansın Refah Sınır Kapısı’na gönderilerek burada hazır bekletildiği belirtildi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye’nin 20 sahra hastanesi için hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DW,Reuters,AFP/SÖ,HT

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