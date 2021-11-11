Recep Tayyip Erdoğan

Ufukta erken seçim mi var?

"Uzun süredir erken seçim konuşuluyor, ama sadece meclis aritmetiği değil, ekonomik durum ve iktidarın büyük oy kaybı da erken seçimi ihtimal dışı bırakıyor." Banu Güven DW Türkçe'de yazdı.