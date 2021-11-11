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Türkiye'nin 12'inci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye tarihinde doğrudan seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı oldu.
Türkiye'de 2003 - 2014 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık dönemine ekonomik gelişmenin yanı sıra laiklik tartışması damgasını vurdu. Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Parti'nin kurucularından biridir. Başbakanlık döneminde Erdoğan Gezi Parkı eylemlerine güvenlik güçlerinin sert müdahalesi nedeniyle sık sık eleştirildi. Erdoğan'la ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
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