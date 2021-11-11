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Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'nin 12'inci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye tarihinde doğrudan seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı oldu.

Türkiye'de 2003 - 2014 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık dönemine ekonomik gelişmenin yanı sıra laiklik tartışması damgasını vurdu. Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Parti'nin kurucularından biridir. Başbakanlık döneminde Erdoğan Gezi Parkı eylemlerine güvenlik güçlerinin sert müdahalesi nedeniyle sık sık eleştirildi. Erdoğan'la ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (R) stands as he welcomes Hungary's Prime Minister Viktor Orban at the Presidential Complex in Ankara, on November 11, 2021. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Erdoğan: Yunanistan Amerika’nın üssü haline gelmiştir 11.11.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Dedeağaç Limanı'na yaptığı sevkiyatlara ilişkin "Yunanistan’ın kendisi şu anda ABD’nin bir üssü durumuna gelmiştir" dedi.

DW Haber - 10.11.2021 10.11.2021

DW Haber'de bugün; TÜGVA belgelerini paylaşan Metin Cihan gördüklerini anlattı; Lütfü Türkkan'a İYİ Parti içinden baskı; Tarım Bakanı'na haciz tepkisi: "Çiftçin ölmüş, haberin yok"; İki Boğaziçili öğrenci bir aydan fazladır tek kişilik cezaevi hücresinde.

10.11.2021, Ankara, Türkei, Recep Tayyip Erdogan traf sich mit dem Vorsitzenden der Saadet-Partei Temel Karamollaoglu in Ankara.

Erdoğan ile Karamollaoğlu görüştü 10.11.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu, "Hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı" dedi.
IYI Partei Vorsitzende Meral Aksener . IYI Partei ist eine oppositionelle, nationalkonservative Partei in der Türkei. Copyright: ANKA Nachrichten Agentur. Alle Rechte sind für DW frei

Akşener'den Erdoğan'a "kelle" hatırlatması 09.11.2021

İYİ Parti lideri Akşener, Lütfü Türkkan'ın hatasını kabul edip özür dilediğini söyleyerek tartışmalara son noktayı koydu. Akşener, Erdoğan ve AKP'lilerin geçmişinden örnekler vererek "Vakit muhasebe vakti" dedi.
ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends G20 extraordinary meeting on Afghanistan via video conference, at Vahdettin Mansion, in Istanbul, Turkey on October 12, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

Erdoğan: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak 08.11.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personelin alınacağını duyurdu. Erdoğan elektrik faturalarındaki TRT katkı payının kalkacağını açıkladı.
+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

Merkel: Kitap okuyup uyuyacağım 08.11.2021

Angela Merkel, 16 yıllık iktidarını devretmeye hazırlanırken kariyerinin bilançosunu ve gelecek planlarını Deutsche Welle'ye anlattı.
SANLIURFA, TURKEY - JANUARY 6: Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during a mass opening ceremony at Rabia Square in Sanliurfa, Turkey on January 6, 2017. Turkish Presidency / Yasin Bulbul / Anadolu Agency |

Ufukta erken seçim mi var? 06.11.2021

"Uzun süredir erken seçim konuşuluyor, ama sadece meclis aritmetiği değil, ekonomik durum ve iktidarın büyük oy kaybı da erken seçimi ihtimal dışı bırakıyor." Banu Güven DW Türkçe'de yazdı.

DW Haber - 05.11.2021 05.11.2021

DW Haber'de bugün: ABD'nin Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi; Erdoğan'a "Yahudi" demek hakaret sayıldı; İhracatçı yüksek değil, istikrarlı kur istiyor; Ülkücü mafya yeniden sokakta mı?; Türkiye'nin operasyon ihtimalinin tetiklediği ittifaklar

ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends G20 extraordinary meeting on Afghanistan via video conference, at Vahdettin Mansion, in Istanbul, Turkey on October 12, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

Erdoğan'a "Yahudi" demek hakaret sayıldı 05.11.2021

Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Yahudi" ifadesini kullanan kişiyi "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

DW Haber - 04.11.2021 04.11.2021

DW Haber'de bugün: Yapılan her zam alışveriş sepetini küçültüyor; HDP'li vekiller 5 yıldır tutuklu: "Kürt siyasi eliti tüm unsurlarıyla cezalandırıldı"; Açık görüş yasağı devam ediyor: Normalleşme cezaevlerini teğet geçti; Gri pasaportla insan kaçakçılığı davası başlıyor
Selahattin Demirtaş, der ehemalige Ko-Chef der prokurdischen HDP in der Türkei, zu sehen, der seit 2016 inhaftiert ist. Die Fotos wurden uns von der HDP zur Verfügung gestellt.

Demirtaş'tan yeni Alman hükümetine çağrı 04.11.2021

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta "Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umuyorum" dedi.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during inauguration ceremony of national garden, town library and other completed projects in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Erdoğan ile ilgili paylaşımlara suç duyurusu 03.11.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuna dair iddiaları sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü de 30 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Osman Kavala, prominenter Angeklagter in Istanbul - In Istanbul entschied das Gericht, Osman Kavalas Verhaftung fortzusetzen. Copyright: ANKA

Kavala: AB Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli 02.11.2021

Dört yıldır cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala, "Eğer AİHM kararlarına uyulmamasının hükümete maliyeti tutukluluğumun sağlayacağı yararlardan daha büyük olursa seçimlerden önce serbest kalabilirim" dedi.

ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during inauguration ceremony of national garden, town library and other completed projects in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Erdoğan güvenlik nedeniyle COP26’ya gitmedi 01.11.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan Glasgow’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'ne talep ettikleri güvenlik protokolü standartları karşılanmadığı için gitmediğini açıkladı.
ROME, ITALY - OCTOBER 31: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets U.S President, Joe Biden (R) on the sidelines of the G20 Leaders' Summit in Rome, Italy on October 31, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

Biden-Erdoğan görüşmesinde "insan hakları" vurgusu 01.11.2021

Roma’daki Erdoğan-Biden görüşmesinden S-400 gibi kronik sorunlara çözüm çıkmadı. Diplomatik gözlemcilere göre Biden yönetimi Ankara ile ilişkilerde insan hakkı ihlallerine odaklanacak.
31.10.2021 U.S. President Joe Biden and Turkey's President Tayyip Erdogan pose for a photo as they attend a bilateral meeting, on the sidelines of the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 31, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque

Beyaz Saray: Biden S-400 endişelerini dile getirdi 31.10.2021

Biden ve Erdoğan'ın görüşmesine dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın görüşmede "ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze sistemine sahip olması konusundaki endişelerine dikkat çektiği" belirtildi.
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