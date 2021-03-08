Tiyatronun yanı sıra dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Rasim Öztekin'in hayatını yitirdiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından duyurdu.

Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Rasim Öztekin'in Pazar günü öğle saatlerinde fenalaşarak kalbi durmuş ve yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü. Öztekin'in sağlık durumu ile ilgili gün içinde bir açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Öztekin'in yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kavuğu devretmişti

Rasim Öztekin bir süre önce Türk Tiyatrosunun güldürü geleneği sayılan İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Şevket Çoruh'a devretmişti. Öztekin, kavuğu 2016 yılında Ferhan Şensoy'dan devralmıştı.

İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan Öztekin, oyunculuğa İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da başlamıştı. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular Topluluğunda profesyonel olarak tiyatro yapmaya başlayan Öztekin, televizyon şovları da yapmıştı.

Öztekin'in ölüm haberinin ardından

Rasim Öztekin'in ölüm haberinin ardından çok sayıda sanatçı ve siyasetçi Twitter hesabından üzüntüsünü paylaştı. Tiyatro oyuncusu Yılmaz Erdoğan, "Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep çok sevdiğim Rasim Ağbi’yi sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Rasim Abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sagolsun.Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek "Kıymetli tiyatro ve sinema sanatçısı, bir geleneğin son temsilcilerinden Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim" dedi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Hayat verdiği karakterler ile bazen güldüren bazen hüzünlendiren ama her defasında bir kez daha kendine hayran bırakan usta sanatçı #RasimÖztekin’in vefatından dolayı derin üzüntü duydum" dedi.

DW/HS,JD

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