 Rapor: Temmuz ayında 31 kadın öldürüldü | TÜRKİYE | DW | 08.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Rapor: Temmuz ayında 31 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı raporda temmuz ayında Türkiye’de 31 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü belirtildi. Öldürülen kadınların yedisi sokak ortasında cinayete kurban gitti.

default

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'de geçen temmuz ayı içinde 31 kadın öldürüldü. Platformun raporuna göre, bu cinayetlerden beşi şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçerken, 16 kadının ise neden öldürüldüğü tespit edilemedi.

İki kadının boşanmak istediği, dördünün ayrılmak istediği ve dört kadının daha kendi hayatlarına ilişkin karar almak isterken öldürüldüğü kaydedildi.

Raporda, "Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” denildi.

Temmuz ayında en fazla kadın cinayetinin İstanbul’da işlendiği belirtildi. Rapora göre, beş kadın İstanbul'da, üç kadın Adana'da, iki kadın Mersin'de, iki kadın Konya'da, iki kadın Bursa'da erkekler tarafından öldürüldü.

Önerdiğimiz linkler

Kadınları şiddete karşı korumada devletlerin üstüne düşeni yapmasını hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'ne Türkiye de imza attı. Ancak kolluk kuvvetleri ve yargının "somut delil" talebi kadınları savunmasız bırakabiliyor. (01.08.2019)

BM raporuna göre 2017 yılında 50 bine yakın kadın ve kız çocuğu partnerleri ya da aile fertlerince öldürüldü. (08.07.2019)

Türkiye’de ve dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir kez daha kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın gölgesinde kaldı. DW Türkçe İstanbul’da vatandaşlara mikrofon uzatarak Türkiye’de kadın olmanın anlamını sordu. (07.03.2019)

Dünyanın bir çok yerinde kadınlar ağır baskı, ayrımcılık ve şiddete maruz kalıyor. İşte Hollywood'dan Türkiye'ye kadınlara yönelik şiddet... (09.03.2018)

Yedi kadın sokak ortasında öldürüldü

Öldürülen 31 kadının 7'sinin kimin tarafından öldürüldüğü tespit edilemezken, 11'i evli olduğu erkek, biri eskiden evli olduğu erkek, biri arkadaşının evli olduğu erkek, biri abisi, biri babası, biri damadı, biri torunu, biri tanıdığı ve altısının da birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

16 kadının evde, yedisinin ise sokak ortasında cinayete kurban gittiği belirtilen raporda, "Birbirinden farklı bölgelerde ve illerde kadınlar öldürülüyor ve kadınlar öldürülmediği şehirler istiyor" denildi.

Çocuk istismarları devam ediyor

Platformun raporunda Türkiye’de cinsel şiddet ve çocuk istismarlarının da sürdüğüne dikkat çekildi. Temmuz ayında dünyada kadınlarla ilgili yaşanan gelişmelere de yer veren raporda, bir seyahat blogu yazan Asher ve Lyric Fergusson'un hazırladığı ve kadınların tek başına seyahat etmesinin güvenli olmadığı 20 ülkenin sıralandığı listede Türkiye'nin 13. olduğu bilgisine de yer verildi.

DW/SÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Deutschland Freiburg Urteil im Staufener Missbrauchsfall

Çocuk istismarına ilişkin ihbarlar arttı 08.06.2019

Uzmanlara göre, kamuoyunda çocuk hakları alanında oluşan farkındalık neticesinde çocuğun cinsel istismarına ilişkin ihbar sayısında artış yaşanıyor.

Türkei Protest nach Missbrauchsfall in Istanbul - Kücükcekmece

Soylu: Küçükçekmece faili yakalandı 25.04.2019

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde beş yaşındaki bir çocuğun istismar edildiği olayla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "İlgili fail yakalandı" açıklamasında bulundu.

Türkei Protest nach Missbrauchsfall in Istanbul - Kücükcekmece

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar tepkisi 24.04.2019

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismar sonucu yoğun bakımda tedavi görüyor. Mahalle sakinleri olayı protesto ederken, bakanlık hukuki süreci takip edeceğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Canakkale | Goldsuche in Ida-Gebirge - Tepeoba Goldmine (DW/P. Ünker)

Alamos Gold: Protestolar kargaşa çıkarma amaçlı siyasi saldırı

Alamos Gold CEO’su McCluskey, Kaz Dağları’ndaki maden projesine tepkinin, "siyasi motifli yanlış bilgilendirmeye" dayandığını ileri sürdü. Protestoları da "kargaşa çıkarma amaçlı siyasi saldırılar" olarak nitelendirdi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  